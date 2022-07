Stray, os desenvolvedores apresentam os gatos reais que inspiraram o protagonista – Nerd4.life

disperso Isso nos colocará no topo de um amigo perdido lutando com uma cidade decadente no futuro. No entanto, o personagem não nasceu do nada, mas foi inspirado por três gatos reais Que os desenvolvedores queriam apresentar ao público: Murtaugh, Oscar e Jun.

No dia 19 de julho, Serana Stray confere um gato Que esteticamente remete ao primeiro desses macarons, o murto: um disperso Ele também foi encontrado nas ruas de Montpellier e adotado por um membro da empresa.



Murtu

No entanto, foi Oscar quem deu sua alma ao protagonista do jogo: foi o Sphynx que esteve presente nos escritórios do BlueTwelve Studio quase todos os dias e se prestou a mostrar aos animadores como fazê-lo. Movimentos realistas Ao mesmo tempo, do ponto de vista dinâmico, Toque.



Óscar

Finalmente, há John, que desempenhou um papel de gerenciamento imperativo dentro do projeto, verificando meticulosamente se todos estão fazendo seu melhor trabalho e monitorando constantemente o progresso na criação do jogo.



Junho

Será realmente interessante ver como os criadores de Stray combinaram esses elementos para criar sua própria aventura única, que está disponível gratuitamente no lançamento para assinantes PlayStation Plus Extra e Premium.