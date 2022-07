Trailer excluído Data de lançamento antiga de Starfield – Nerd4.life

Deus da Guerra Ragnarok Foi programado para ser lançado em 11 de novembro de 2022, ou seja, mesmo dia A partir de campo estelar? Portanto, parece um trailer lançado pela Sony, que relatou essa data exata de lançamento, em vez de a última ser 9 de novembro de 2022.

O trailer foi posteriormente descartado. Na verdade, isso pode ser um simples erro, porque o texto do tweet mencionava a data correta. Ou houve uma reflexão tardia e a história antiga foi deixada naquele trailer. No entanto, é apenas uma curiosidade e deve ser encarado como tal.

Afinal, mesmo que God of War Ragnarok e Starfield aparecessem no mesmo dia, eles não passariam disso, pois um só será jogável no PS4 e PS5, e o outro no Xbox Series X, S e PC. No entanto, o adiamento de Starfield para 2023 tornou a possibilidade impossível.

Note que também há quem tenha conseguido manter o vídeo:

De resto, lembramos que God of War Ragnarok porá fim às aventuras do Norte em Kratos e Atreus. A Sony faz o possível para não revelar detalhes sobre a história. Você provavelmente dedicaria todo um estado de jogo ao jogo, como já fez com Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, para apresentá-lo da melhor maneira possível e fornecer aos jogadores as informações que faltam. Enquanto isso, é possível reservá-lo.