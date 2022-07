O número de contas roubadas do WhatsApp está aumentando, fraude sem precedentes, cuidado com as mensagens de contato

Tornou-se uma farsa de proporções inimagináveis. Há cada vez mais contas de WhatsApp roubadas. Veja como se defender.

Mesmo aqueles que têm Aprendi a reconhecer golpes Comprometidos via SMS e operação WhatsApp de Riscos. Porque Com esta fraude vêm as mensagens dos contatos que temos na coluna.

hacker Criminoso Quem inventou o sistema faz muito dano. Infelizmente, o O fenômeno está se expandindo E embora tenha sido descoberto há dois anos, ainda funciona. O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais usado. Vamos pensar por um momento quantos contatos temos no catálogo de endereços. Algumas centenas, pelo menos.

Então vamos imaginar quantos milhões de pessoas caíram na mira de criminosos. Mas vamos entender melhor como funciona esse golpe. Na verdade, isso é roubo de identidade. WComo você se defende?.

Contas do WhatsApp são roubadas, cuidado com as mensagens de contato

Se você chegar lá mensagem curta “suspeito” Podemos delete isso Imediatamente, Edu Evite tentar phishing. Mas se recebermos uma mensagem no WhatsApp de um amigo nossoentão fica muito dificíl de entender que estamos enfrentando Negativos.

“Olá, enviei um código por engano, você pode enviar de volta para mim?Depende do aplicativo e pode ser rastreado até um contato real em nosso catálogo de endereços. O problema é Este contato já foi hackeado. Era ele Ele roubou a conta e todos os nomes no livro de endereços.

Mas Porque ele quer pegar o código de volta? O motivo é muito simples. Ele precisa para roubar outra conta, a conta do destinatário. como sabemos, Quando alteramos o número do telemóvel ou do dispositivo mesmo, Precisamos reinstalar os aplicativos. Estes, por questões de segurança, pedem dados para verificar se o pedido é legítimo. Então eles enviam um arquivo código único. Isto é oA última etapa do procedimento de conversãoSim, envie este código Autenticar a pessoa que está realizando a operação.

Quem envia o código? Ao amigo que pediu, infelizmente o inevitável. Sua conta, todos os dados e até mesmo todos os números da lista telefônica serão roubados. A fraude recomeça. Todos esses números serão enviados com uma mensagem falsa.

Já existem muitas contas que foram hackeadas para esse fim A polícia está chamando a todos aqueles que têm WhatsApp. Se receber uma mensagem como a descrita acima, deve notificar imediatamente a Polícia Postal. Também pelo site www.commissariatodips.it.

Nós também podemos Notifique pessoalmente todos os nossos amigos, pelo menos os mais próximos, e avisá-los do que está acontecendo. É a única maneira Pare com esse grande golpe O que prejudica inúmeros usuários.