A loja Konami confirma que alguns anúncios estão chegando – Nerd4.life

O Loja Konami Na realidade confirmado Que alguns anúncios de franquia estão a caminho a colina silenciosa, responde claramente ao jogador que perguntou aos deuses sobre isso, esperando que a série retornasse.

Você sabe, hoje em dia, a história do abandono foi mantida e é definitivamente cheia de mistério: Quem está por trás da equipe de desenvolvimento, a caixa azul? Todas as pistas apontam para Hideo Kojima, mas também podem ser referências baseadas em anúncios. Aí vem a loja Konami que primeiro lança um trailer misterioso no qual os fãs descobrem uma referência clara à série Silent Hill, e então vem este Mensagem de confirmação à queima-roupa.

qual mensagem? Um jogador da Loja Konami perguntou por meio de mensagens privadas no Twitter: “Se Silent Hill estiver prestes a reiniciar, diga “Fique ligado”.“Adivinha o que a Loja Konami respondeu?”haha. Basta manter contato (um sorriso que o convida ao silêncio).“



Loja Konami Confirma Silent Hill

Claro, a mensagem da Loja Konami não pode ser considerada um anúncio, mas se adicionarmos todos os detalhes desta história, fica cada vez mais claro que algo está por trás dela. Por outro lado, se não, teria sido uma história interessante. Só temos que esperar por um show deserto para ver como ficará.