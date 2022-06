Supostas primeiras imagens do novo jogo de mundo aberto do criador de GTA – Nerd4.life vazou

Já faz mais de cinco anos Em toda parte Foi anunciado pelo ex-produtor de GTA e ex-presidente da Rockstar North, Leslie Benzies. Apenas um punhado de informações saiu desde então, nem mesmo um trailer ou material oficial. Até hoje, pelo menos, desde As primeiras supostas fotos Triple A é um mundo aberto de Build A Rocket Boy.

A filmagem, que você pode ver nos tweets abaixo, foi compartilhada por Chris Klippel, jornalista francês de videogames e fundador da Rockstar Mag, um portal inteiramente dedicado à produção da Rockstar Games.

Como podemos ver, as fotos são imortais Três paisagens diferentesÉ uma cidade futurista, vale e selva exótica acompanhada de rochas flutuantes. Todos têm um estilo gráfico estilizado, mas é claro que pode não ser o final ou o único usado em todos os lugares.

De acordo com Everywhere.net, portal de informações que compartilha todas as novidades do ambicioso projeto Build A Rocket Boy, um anúncio para o cargo de Diretor de Arte indica o uso de Dois estilos gráficos diferentes por causa do jogo.

Tenha em mente que não temos certeza se as imagens acima são autênticas, então tome cuidado, aguardando confirmação oficial ou negação da Build A Rocket Boy. Um porta-voz do estúdio disse recentemente que Everywhere visa “criar novos mundos e novas maneiras de jogar”.