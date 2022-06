Detalhes sobre qualidade e história – Nerd4.life

Durante a transmissão ao vivo de GiantBomb, da qual você pode ouvir trechos acima, conhecido jornalista e vazador Grupo Jeff Nova detecção de vazamento: Metroid Prime Remaster chegando Até o final de 2022provavelmente em novembro para coincidir com o 20º aniversário de Metroid Prime.

especialmente, grupo Ele afirma: “Posso dizer que me disseram que o Metroid Prime remasterizado definitivamente será um jogo da Nintendo no final de 2022”. Grob explica que foi informado no passado que o jogo estava em desenvolvimento, mas agora recebeu algumas informações sobre o lançamento. Segundo o repórter, a única coisa que resta a fazer é anunciar oficialmente a data de lançamento.

No segundo clipe, localizado abaixo, Grubb acrescenta que os três capítulos do Prime serão Publicado separadamente E que o primeiro Metroid Prime receberá tratamento preferencial em relação ao próximo. O primeiro jogo terá gráficos melhorados, enquanto o segundo e terceiro jogo passarão por uma atualização dos controles, mas não terão gráficos significativamente melhorados.

Como sempre, lembramos que estamos falando sobre isso ComumNão é uma informação oficial. Grubb é um conhecido vazador e suas informações tendem a ser corretas, mas obviamente teremos que esperar por uma confirmação oficial ou recusa da Nintendo.

Por fim, lembramos que Metroid Prime 4 também está em desenvolvimento.