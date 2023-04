WhatsApp, conversas ocultas que podem ser visualizadas vem com impressão digital

Whatsapp Beta 2.23.8.2 para Android Esconde no código uma novidade relacionada à possibilidade do futuro Bloqueie conversas e mantenha-as escondidas e longe de olhares indiscretos . WABetaInfo Ele afirma que essa funcionalidade ainda não está disponível nem mesmo para membros do programa de testes beta porque ainda está em desenvolvimento.

Desta forma, o WhatsApp pretende aumentar o nível de segurança e privacidade das conversas ao dar a oportunidade de Evite que terceiros acessem seus chats que contenham, por exemplo, dados ou informações sensíveis/pessoais. A função pode ser ativada diretamente no menu de informações do chat (também do grupo): todas as conversas bloqueadas serão bloqueadas Visível apenas ao acessar esta página específica.

De acordo com ele WABetaInfoEU arquivos de mídia O conteúdo dos bate-papos bloqueados não será salvo automaticamente na galeria do smartphone. No momento, a funcionalidade está especificada apenas na versão Android do WhatsApp, mas assumimos que a mesma ferramenta será implementada No futuro também no iOS. Lembramos que a plataforma de mensagens está prestes a lançar newsletters pela primeira vez e está trabalhando para melhorar a experiência do usuário em relação às mensagens push.