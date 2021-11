Conteúdo gratuito anunciado em 25 de novembro de 2021 – Nerd4.life

Tendo disponibilizado endereços de computador gratuitos hoje, Loja de jogos épicos De acordo com a tradição, ele também anunciou o seguinte Conteúdo grátis Que estará disponível para download na próxima semana. A partir das 17h de quinta-feira, 25 de novembro de 2021, você pode baixar um arquivo Antstream – Welcome Pack.

Portanto, não é um jogo real, mas uma série de créditos Você pode gastá-lo na plataforma de nuvem de jogos Antstream: O pacote de boas-vindas da Epic Games permite que você obtenha 1090 joias gratuitas para usar no jogo, correspondendo a preço $ 14,99.



Antstream, imagem da interface

Essa moeda do jogo pode ser gasta para jogar títulos, desafios e torneios Antstream por tempo limitado. o joias Também pode ser usado para desbloquear desafios mais difíceis e jogar no modo PvP baseado em turnos com amigos e outros jogadores.

Para quem não está familiarizado com o Antstream, esta é uma plataforma baseada em assinatura especializada em jogos do passado: também funciona em jogos na nuvem E permite que você acesse muitos títulos do catálogo dos anos setenta, oitenta e noventa, incluindo fliperamas, consoles e computadores domésticos da época. Portanto, é um catálogo cheio de clássicosEntre eles estão jogos como Ikari Warriors, Joe & Mac, California Games, Zool, Double Dragon e muitos mais, bem como Score Attacks, Speed ​​Runs e Boss Rushes, que suportam multijogador.

Começando com uma campanha Kickstarter, Antstream chegará em breve na Epic Games Store e este pacote de boas-vindas é a maneira perfeita de começar a descobrir imediatamente sua plataforma “retro” de jogos em nuvem.