Ferrari Roma Spider, capota e 620 HP V8

Assim, ao invés de uma cobertura metálica retrátil, encontramos uma cobertura flexível que pode ser tanto Abertura e fechamento em 13,5 segundos A uma velocidade máxima de 60 km/h. Os técnicos de Maranello trabalharam duro no desenvolvimento desse elemento do Roma Spider para oferecer aos passageiros não apenas o mesmo conforto de uma capota retrátil, mas também para ocupar o menor espaço possível dentro do compartimento de carga. Aliás, a Ferrari refere que a altura do tejadilho na versão dobrada, igual a 220 mm, permite continuar a oferecer uma capacidade de bagageira de 255 litros.

Ferrari Revelar o que há de novo Aranha cigana que reinterpreta o estilo italiano dos anos 1950 e 1960 com um toque moderno. Um modelo baseado na mecânica da já conhecida Ferrari Roma que marca um retorno Telhado de lona removível . Na verdade, é uma solução que não se via em um esportivo de tração dianteira há 54 anos, ou seja, desde a época da Ferrari 365 GTS 4.

Desempenho muito alto

O design da frente não muda em relação ao da Ferrari Roma. Os técnicos de Maranello trabalharam principalmente na traseira para poder incorporar a capota. Para melhorar o conforto com a abertura superior, a Ferrari desenvolveu defletor de vento , que o motorista pode ativar mesmo durante a condução. Esta solução, diz a montadora, permite reduzir a turbulência em até 30% em comparação com seus modelos 2+ anteriores.

O chassi é derivado estritamente do Ferrari Roma, com algumas modificações na parte traseira. Maranello acrescenta que o sobrepeso comparado a um cupê 84kg (peso seco 1.556 kg). A relação peso/potência é de 2,5 kg/cv. A distribuição de peso é de 48% na frente e 52% na traseira.

Até uma velocidade de 100 km/h, a asa permanece na posição LD. No entanto, se a velocidade da asa ultrapassar os 300 km/h, ele assume sempre a posição MD, pois nestas condições é preferível ter um carro o mais equilibrado possível, tendo em conta a menor penalidade de arrasto. A Ferrari então acrescenta que em todas as outras condições, o spoiler é padronizado para o modo MD. Nessa configuração, a asa móvel forma um ângulo de 150° com o vidro traseiro, sendo capaz de gerar cerca de 30% da carga vertical máxima, para um ganho de arrasto inferior a 1%. No modo HD, a asa permite gerar uma carga vertical de 95 kg a uma velocidade de 250 km/h.

Os interiores são muito parecidos com os da Ferrari Roma. Assim, encontramos um painel de instrumentos digital e um display central de 8,4 polegadas que suporta Apple CarPlay e Android Auto. Entre as opções está um visor dedicado para o passageiro da frente, no qual podem ser exibidas as principais informações sobre a marcha.

Falando do motor, encontramos um capaz V8 biturbo de 3,9 litros para oferecer 620 cv com 760 Nm de torque. A unidade associada a uma extensão Caixa de câmbio de dupla embreagem de 8 velocidades derivado do SF90 Stradale. As dimensões gerais do conjunto da embreagem foram reduzidas em 20% em comparação com a caixa de câmbio de sete marchas.

O desempenho, é claro, é muito alto. lá A velocidade máxima ultrapassou os 320 km/h, enquanto leva 3,4 segundos para ir de 0 a 100 km/h. Por outro lado, os 200 km/h são alcançados em 9,7 segundos.