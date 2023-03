F1: Harman apresenta suspensão ativa padrão | FormulaPassion – Fórmula 1

2023 será um ano crucial para determinar os regulamentos aerodinâmicos para o próximo ciclo técnico. De fato, a introdução da nova geração de unidades de potência em 2026 traz consigo toda uma série de problemas críticos. Cancelar o MGU-H, usar combustíveis alternativos com menor teor de energia e triplicar a eletrificação tornará necessários carros mais leves e aerodinamicamente eficientes. Os sistemas de suspensão ativa foram considerados como uma ferramenta útil para reduzir o arrasto dos carros em linha reta, sem comprometer sua carga nas curvas. O diretor técnico da FIA, Nicholas Tombazis, rejeitou publicamente essa opção em dezembro passado, mas ainda não desapareceu completamente da conversa.

Sugerido por Matt Harman

Voltando ao tema da suspensão ativa, o Diretor Técnico da Alpine, Matt Harman. O engenheiro foi entrevistado pela redação de uma revista Engenharia de corrida E liguei antes de tudo para pensar no nível de suspensões ativas que gostaria de implementar. “É uma conversa que sempre volta. Que tipo de comentário ativo você deseja? Suspensão de alta frequência e alta fidelidade ou sistemas de baixa frequência? As tecnologias são completamente diferentes em termos de custo e peso. Voltaremos para discutir isso.” Uma das contra-indicações é o posterior aumento dos custos, que estão associados não só ao próprio sistema, mas também à ação do raio que será necessária para compensar o aumento de peso. Mas Harman propõe uma solução: “Poderia ser sistema padrão Pago por fornecedores externos para ser combinado com um controlador obrigatório, para que não afete o teto de custo. Vamos ver o que a FIA apresenta.”

Na mesma entrevista, o diretorA Alpine Technical Watches também antecipou qual seria a filosofia por trás dos novos assentos individuais: “Os carros serão semelhantes aos atuais, mas com maior desenvolvimento aerodinâmico”. Também em 2026, os carros de Fórmula 1 contarão com o efeito solo por meio de canais venturi, uma fórmula que se mostrou eficaz na redução da turbulência aerodinâmica para o carro em perseguição. No entanto, a questão das dimensões e da aerodinâmica ativa ainda precisa ser resolvida.