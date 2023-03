Disco Elysium Collage Mode anunciado e publicado no PC, em breve no PlayStation, Switch e Xbox – Multiplayer.it

Com trailer – visível abaixo – ZA/UM Studio anunciado e publicado nColocando ovos para uma discoteca em mimSeum, um detetive RPG. Totalmente grátis moda colagem Já está acessível na versão para PC do videogame (Steam, GOG, Epic Games Store) e chegará ao PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S e Switch nos próximos dias.

No moda colagem Os jogadores terão acesso a cada área, personagem, efeitos sonoros e diálogos personalizados para poder criar colagens, daí o nome do modo. Ao fazer isso, você pode criar imagens personalizadas para o Disco Elysium.

Em outras palavras, é um Modo de foto muito avançadoCom grande liberdade de customização. Podemos escolher os ambientes que mais gostamos, pegar e colocar diferentes personagens, além de adicionar adesivos, efeitos visuais, grafites e definir vários filtros gráficos. Se você gosta da aparência do Disco Elysium, é provável que queira experimentar todas as possibilidades que o modo Collage tem a oferecer.

Ele está localizado a cerca de um Pequena adição, mas certamente bem-vindo, pois é gratuito. Ao mesmo tempo, temos certeza de que muitos gostariam de ver uma continuação ou outro capítulo ambientado no mesmo mundo.

Infelizmente, ZA/UM não está em boa forma e recentemente fechou uma disputa legal com o fabricante do jogo.