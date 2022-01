É possível bater um papo no Whatsapp mesmo sem conexão com a internet? A resposta é sim e o truque é muito simples.

O WhatsApp É o aplicativo de mensagens mais usado do mundo. O clássico SMS, que hoje dificilmente é conhecido pelas novas gerações, mas permanece uma bela memória para os não jovens, não é mais usado e as novas ferramentas para manter contato com amigos e parentes são fáceis de usar apenas na aparência.

Existem muitas operações que podem ser realizadas no aplicativo de mensagens Whatsapp. Mensagens, chamadas e videochamadas nada mais são do que a base desta plataforma. Hoje, por exemplo, vamos explicar como bater um papo mesmo sem uma conexão com a Internet.

Whatsapp, como bater papo offline: o truque é muito simples

O truque para bater um papo, mesmo sem uma conexão com a Internet, inclui algumas etapas simples. Primeiro você precisa baixar o aplicativo Yoga VPN. Depois tem que ir às configurações do seu smartphone, passar às redes móveis e depois aos nomes dos pontos de acesso – APN e certificar-se de que a operadora de telefonia foi digitada corretamente.

Após realizar a etapa acima, você precisa ir para o aplicativo e clicar em Quick Start e selecionar WhatsApp. Desta forma, você pode continuar a bater papo mesmo sem uma conexão. Lembre-se que este é um processo sujeito a oscilações e não é recomendável o envio de arquivos grandes como fotos ou vídeos.