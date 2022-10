O Ford GT sai de cena com o LM Edition

Festa dupla antes da aposentadoria – O Ford GT Ele se prepara para sair de cena e o faz em grande estilo. O modelo que há cinco anos assumiu a batuta da moderna primeira geração do icônico supercarro azul-oval, produzido entre 2002 e 2006, encerra seu ciclo de vida com uma série limitada que celebra a vitória do gigante de Detroit na classe GT para 24 horas de Le Mans 2016 E o lendário hat-trick que ele marcou contra sua arquirrival Ferrari na histórica edição de 1966. Edição Ford GT LM Será produzido em apenas 20 unidades, com entregas programadas para este outono.

Ele acrescentou as cores do sucesso – O Edição Ford GT LM É uma reminiscência em todos os aspectos do carro de corrida número 68 em que Sebastien Bourdys, Joy Hand e Dirk Muller subiram ao pódio na 84ª edição das 24 Horas de Le Mans. A começar pela pintura: Pintada com efeito prata líquido, a carroceria de fibra de carbono nas partes inferiores pode ser finalizada em azul ou vermelho, as cores principais do carro que a Ford venceu em 2016 a prova de resistência mais famosa do mundo. . As mesmas cores podem ser aplicadas nas juntas das rodas também feitas de carbono. Específicas para o modelo, as duas pistolas do sistema de escape são feitas de titânio impresso em 3D.

assentos diferentes – O Edição Ford GT LM Também é único no interior. O design especial do habitáculo com dois bancos secos oferece duas cores diferentes de bancos, ambos revestidos em Alcântara: consoante a escolha do cliente, a cor do condutor pode ser vermelha ou azul, enquanto a cor do passageiro pode ser ébano (como os estofos, pilares e forro do teto), com costura contrastante na mesma cor Banco do motorista. Um acento de corrida claro é dado por inserções de fibra de carbono no console, nas saídas de ar condicionado e na parte inferior dos pilares dianteiros.

estrela de poeira Para saudar da melhor forma a saída do seu supercarro, a Ford encontrou uma ideia romântica e original, garantindo que a associação entre a última série especial do modelo e os carros de corrida que o inspiraram não fosse apenas “platónica”. Em cada uma das 20 amostras de Edição Ford GT LMNa verdade, a fabricante de Detroit decidiu adicionar um pedaço de DNA ao carro que terminou em terceiro nas 24 Horas de Le Mans 2016. Como? Usando pó do virabrequim de um carro de corrida, que foi desmontado e colocado de lado no final da corrida, para fazer a placa de identificação montada no painel.