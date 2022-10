Teste difícil, se você achar uma coruja diferente das outras em 30 segundos então você é um gênio

Aqui estamos, caros leitores Conversa de veludo com um novo teste. Sugerimos um teste no qual você precisará de uma boa dose de treinamento visual. você está pronto?

Nós lhe dizemos imediatamente: não é um arquivo teste visual Muito fácil de corrigir. Nem todo mundo pode fazer isso, mas com um pouco de paciência você pode conseguir. O que você precisa fazer é olhar atentamente para a imagem que colocamos para você abaixo e observar atentamente cada detalhe de cada um coruja. Garantimos que a diferença é realmente mínima. Todos esses animais noturnos são idênticos, mas apenas um difere do resto do grupo.

Teste visual: qual coruja difere do resto?

Como mencionado anteriormente, você não estará sozinho se não conseguir encontrar o item que o está incomodando. Corujas à primeira vista parecem semelhantes. o olhos Eles são circulares abertos. A cor é idêntica. até o Torneira Ele não parece estar entre aqueles que poderiam ser diferentes dos outros. Podemos dar-lhe uma pequena ajuda. Desligue o cronômetro. Neste ponto, você pode levar o tempo que quiser. Sugerimos que você se concentre em primeiro lugar na parte inferior desta imagem que apresentamos a você na íntegra abaixo. Então, tente pesquisar lá novamente foto E tente responder. Você conseguiu resolver o teste dessa forma?

Um pequeno conselho que podemos dar é Faça um teste por dia para treinar seus olhosE a velocidade em encontrar o ponto de interrogação necessário. Então, sem limite de tempo, respeitefoto. Você pode dizer quem é diferente de todos os outros? Se você realmente não puder, não se preocupe, você precisará de mais tempo para encontrá-lo solução.

Teste visual: a solução

Encontrar a solução não é nada fácil. Você deve ter algum Habilidades de observação muito alto. Se você não conseguir resolver nosso teste, não se preocupe, vamos sugerir a solução para você. Talvez você devesse descansar mais sua mente e tentar descobrir onde está a resposta para esses testes. mas, A última pista Podemos oferecer-lhe é o foco em parte inferior Quem é a coruja? Você conseguiu ver a pequena diferença? Se não, então esta é a foto em que a coruja difere do resto do grupo.

Nós apenas temos que dizer adeus e encontrá-lo em Nosso próximo encontro Com um novo teste a fazer. Entretanto, desejamos-lhe um bom treino.