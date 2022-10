Amouranth revelou que valia uma fortuna, para um hater que a convidou para ir trabalhar – Nerd4.life

Amouranto Literalmente vale uma fortuna. 100 milhões de dólares. Para se revelar, ela respondeu a um de seus inimigos do Twitter que a convidou para procurar trabalhar. Em suma, a resposta estava pronta como sempre e deixou claro pela enésima vez que era inatacável do ponto de vista do dinheiro.

Amouranto: “Se eu colocar meu dinheiro no S&P (digamos $VOO, considerando o histórico médio de retorno), quando tiver 40 anos, valerei $100 milhões. Mantenha o seu trabalho real, é melhor para você.Mais precisamenteOdiador, que parece ter deletado seu post agora, observa que um dia sua aparência não a ajudará mais e que aos 40 anos ela não poderá usar os seios para ganhar dinheiro. Obviamente, ele não vai precisar disso.

Kaitlyn ‘Amoranth’ Siragosa está lá Streamer do Twitch O mais famoso e seguido no mundo. Conhecido por seu conteúdo emocionante, tem milhões de seguidores e espectadores, com milhões de dólares feitos no OnlyFans. Com o tempo, construímos um verdadeiro império de negócios pessoais, que inclui bombas de gasolina e uma fábrica de bolas de plástico.

É basicamente o caso clássico de uma pessoa abençoada por todos que abertamente o odeiam e desprezam, e que não sabem que ele fez sua fortuna.