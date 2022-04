The Witcher 3 fica mais bonito e realista em vídeo com app de 100 mods – Nerd4.life

Um novo vídeo da Digital Dreams mostra o incrível efeito de ben 100 modificações gráficas foram aplicadas Com tudo Bruxo 3Mude a aparência do jogo CD Projekt RED e torne-o definitivamente mais Bonito e perto do real.

o vídeo de jogoque mostra algumas cenas e panoramas tirados diretamente de The Witcher 3 com o conjunto de modificações aplicadas, foi gravado por um computador equipado com a Nvidia GeForce RTX 3090 e, portanto, uma configuração decididamente paga, capaz de suportar de maneira ideal uma grande quantidade de gráficos adicionais estacionado.

De certa forma, poderia dar uma ideia de como o jogo pode ficar no Unreal Engine 5, já que este é agora o novo motor gráfico no qual o resto da série será baseado, já anunciado pela CD Projekt RED como um “novo épico” em desenvolvimento. Enquanto isso, ainda estamos esperando para saber o novo período de lançamento das versões PS5 e Xbox Series X | S que foi adiado novamente pelos desenvolvedores, que entretanto também confirmaram que não foi cancelado.

Por enquanto, vamos ver como é o jogo original com as modificações gráficas que a Digital Dreams introduziu, incluindo ReShade, Apex Realistic e muitas outras mudanças, que você pode encontrar incluídas em este é o endereço.