No More Heroes 3 anunciado para PlayStation, Xbox e PC com melhorias de última geração – Nerd4.life

XSEED anunciou a chegada de Chega de heróis 3 também em PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PCtornando o Grasshopper um jogo multiplataforma eficaz e pondo fim ao exclusivo do Nintendo Switch, uma plataforma que até agora era o único console em que estava.

Ainda não há uma data exata de lançamento, mas espera-se que o jogo esteja emOutono de 2022, aguardando mais informações. Segundo a editora, No More Heroes 3 chegará em “novas plataformas” com “Gráficos HD aprimoradostaxa de quadros mais alta e tempos de carregamento mais curtos”, o que provavelmente significa alguns recursos específicos das versões PS5 e Xbox Series X|S, bem como o PC.

XSEED Games abrirá pré-encomendas para cópias físicas de No More Heroes 3 Edição do primeiro dia No Xbox One e Xbox Series X | S, PS5, PS4 por US$ 59,99, em uma edição especial que inclui uma cópia do jogo, um livro de arte de 5,3 x 7,3 polegadas com mais de 70 páginas de ilustrações, um CD com músicas de um clipe de áudio e uma placa comemorativa de motocicleta para o Papai Noel Destruindo tudo dentro Caixa especial com ilustração de Yusuke Kozaki.

A XSEED é a editora norte-americana, portanto, estamos aguardando informações sobre a distribuição europeia do lançamento físico do primeiro dia, que deve permanecer compatível. Para mais informações sobre o jogo, recomendamos a nossa análise de No More Heroes 3 no Nintendo Switch.