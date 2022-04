Nova aquisição maior pela Kojima Productions, para Jeff Grubb – Nerd4.life

Vamos voltar para a nova pergunta famosa Obsessão a partir de Estúdios Sony Playstationque é um dos rumores mais comuns deste período, com o habitual Jeff Group a reportá-lo Não é Kojima Productions, mas algo maior.

A afirmação é tirada de um podcast recente publicado pelo jornalista VentureBeat e conhecido insider no mundo, embora obviamente isso também deva ser considerado apenas um boato.

Depois que surgiu a confusão sobre a possibilidade de a Kojima Productions ser a próxima equipe que a Sony obteria para o PlayStation Studios, então negada pelo próprio Hideo Kojima (mas algumas dúvidas podem permanecer) também. Grupo Jeff Confirma que a nova compra da Sony não é a equipe em questão.

Resumindo a pergunta: nos últimos dias, a Sony atualizou o banner do PlayStation Studios para trazer Death Stranding para seus jogos icônicos, provocando rumores de uma possível aquisição da Kojima Productions entre as primeiras partes da Sony. Então explodiu quando o próprio Hideo Kojima postou a mesma foto no Twitter, sem nenhum comentário, apenas para corrigi-la alegando que sua equipe permaneceria independente.

Tudo isso deixa margem para dúvidas e mistérios, de acordo com o estilo típico de Kojima, mas segundo Jeff Group, a nova aquisição da Sony, que deve ser anunciada em breve como mencionado recentemente com Greg Miller, nunca foi a Kojima Productions. Em vez disso, será algo “maior” da equipe em questão, o que é um detalhe muito interessante, já que o estúdio de Kojima certamente não é grande, mas ainda se destaca.

Isso levou a mais rumores e especulações, com a ideia de que poderia ser completo editor Como muitos previram há algum tempo: entre as teorias mais populares, está a habitual aquisição da Konami, Square Enix ou outras marcas semelhantes, considerando que, segundo os insiders, será uma aquisição “enorme”.