Vídeo com mais 8 minutos de gameplay vazou online para FPS horror – Nerd4.life

zombaria Ela volta para se mostrar em um novo 8 minutos reproduzindo vídeoaparentemente inédito, mesmo que não esteja claro como foi postado na web, foi postado pelo YouTuber OpyGam3r e relatado acima pelo interessante. Tiro em primeira pessoa de terror.

No vídeo de 8 minutos, vemos diferentes cenas de gameplay sem nenhum comentário em áudio, semelhante ao que apareceu anteriormente com um vídeo de 14 minutos lançado em outubro passado, então só podemos ver o que está acontecendo na tela e especular sobre o trabalho do dispositivo. O jogo, onde algumas cenas continuam decididamente inacreditáveis estranho.

Em particular, notamos como na maioria das fases da ação no estilo de um jogo de tiro em primeira pessoa completo, outras situações parecem apresentar uma espécie de mistériotodos focados em interagir com máquinas alienígenas misturando elementos mecânicos com outros elementos orgânicos, em uma mistura perturbadora que se encaixa perfeitamente no estilo geral do jogo.

Como todos sabemos desde o momento em que foi anunciado, Scorn é claramente inspirado por Padrão de desenho de Hans Ruedi Giger, um artista de caráter inconfundível que também contribuiu para a construção do mito alienígena graças às suas visões de pesadelo. O Scorn foi portado recentemente para outubro de 2022, mas ainda não tem data de lançamento, com um vazamento do Xbox Game Pass indicando que 7 de outubro de 2022, mas ainda é popular.