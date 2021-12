Ubisoft quer apresentar suporte a 60fps – Nerd4.life

Ubisoft deseja atualizar Origens do Assassin’s Creed adicionando o o apoio porque eu sou 60 quadros por segundoApesar de ser um título de 2017. A notícia foi veiculada pela mesma editora em mensagem enviada via Twitter aos fãs, marcando o #ACDay, evento anual dedicado à franquia e sua comunidade que ocorre no dia 21 de dezembro.

em um mensagem, dividido em duas partes, podemos ler: “Quer você seja um fã de longa data ou tenha descoberto recentemente Assassin’s Creed, gostaríamos de agradecê-lo por fazer parte desta comunidade. Somos constantemente tocados pelo seu apoio, paixão e interesse. Fique ligado nas novidades sobre Assassin’s Creed Valhalla e o futuro do AC.”

“Além disso, queremos adicionar suporte a 60fps para Assassin’s Creed Origins. Então continue nos seguindo!“

Em agosto, a Ubisoft adicionou suporte para 60fps para Assassin’s Creed Odyssey no PS5, Xbox Series X e S. Então, vamos imaginar que a política da empresa é atualizar os últimos capítulos para melhor oferecer suporte à última geração de consoles. No entanto, são boas notícias, para quem ainda não jogou ou para quem não se importaria de jogar de novo, com mais dinheiro.