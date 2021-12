Os usuários do NFT Marketplace trapacearam por US $ 150.000 – Nerd4.life

alguns clientes fractal, o novo Mercado por NFT Concebido por Justin Kahn, cofundador do Twitch Um golpe total de $ 150.000 Por um hacker de bot no servidor oficial do Discord da plataforma.

Conforme relatado pelo The Verge, o hacker aproveitou o alvoroço criado pela Fractal, que anunciou com grande alarde a chegada do primeiro airdrop da NFT, para postar um anúncio falso no servidor Discord da plataforma, atraindo compradores incautos. O anúncio foi removido em cerca de 10 minutos, mas foi o suficiente porque 373 usuários Abandonei a beleza do SOL 862, ou cerca de US $ 150.000.



Uma foto da loja fractal

Parece que muitos clientes já adivinharam que o anúncio era uma farsa. No entanto, como apenas 1 sol por NFT era necessário para participar, muitos morderam a isca de qualquer maneira e vincularam sua carteira Solana, apenas para descobrir que todo Solana havia sido retirado.

Com a função oficial da equipe Fractal anunciou que vai compensar todos os usuários Foi vítima deste golpe, observando que é impressionante que em uma comunidade de 100.000 pessoas apenas 0,3% participaram do golpe, e ele prometeu tomar várias medidas de segurança no futuro para evitar que uma situação semelhante aconteça novamente. Especificamente, todos os próximos lançamentos do NFT serão anunciados via Twitter e serão acompanhados por um vídeo feito pelo próprio Justin Kan. A equipe do Fractal também está trabalhando com o Discord e outros servidores que parecem ter sido atingidos por um golpe semelhante recentemente para encontrar o (s) culpado (s).

Por fim, ele é lembrado de sempre agir com cautela quando se trata de compras NFT porque “não há um ‘botão’ para cancelar uma transação em criptomoeda”.

Para começar, Fractal é um mercado NFT criado por Justin Kan, cofundador da popular plataforma de streaming Twitch, que o descreveu como “o mercado NFT para videogames: uma mercadoria sólida que permite que você faça algo no mundo dos jogos. A missão é criar uma plataforma aberta para o livre comércio de ativos digitais. ”Faremos isso em parceria com as principais empresas de jogos que criam NFTs e criam ferramentas que os ajudem a alcançar seus clientes em grande escala.