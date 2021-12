Mamãe finalmente comprou um Xbox Series X, mas é o mini refrigerador: Drama no TikTok – Nerd4.life

nos Estados Unidos Mãe O americano pensou que ela fez isso no final Comprei um Xbox Series X. Durante a Black Friday, mas foram os meses em vez pequena geladeira em forma de console, tornando-o oficialmente a primeira vítima do estranho marketing da Microsoft que foi imortalizado pelas redes sociais tik tok, o que gerou uma certa polêmica.

A ideia de criar um minigeladeira no formato do Xbox Series X foi saudada com entusiasmo pelos jogadores, que perceberam imediatamente Referência autodepreciativa a memes O que estava em alta na época do lançamento do console, mas isso pode confundir aqueles que não seguem o mercado de videogames com um esforço particular.

Um exemplo disso vem de TikTok, onde esta pobre mãe de família se viu com uma minigeladeira fumegante em vez do console que seus filhos tanto procuravam que milagrosamente pareciam vendido prevalente nos Estados Unidos durante o período da Black Friday.

Para dizer a verdade, mesmo nas circunstâncias atenuantes do caso, tal engano não se justifica facilmente, visto que está claramente escrito na embalagem que se trata de um minifrigorífico criado como uma réplica do Xbox Series X, mas existe não há dúvida de que pode ser confuso.

Para ter uma ideia de quantos não entenderam a fofa referência ao meme feita pela Microsoft no processo, basta dar uma olhada em como a notícia foi veiculada na mídia pública, conforme evidenciado pela matéria no Yahoo News USA em este é o endereço. Os sinais são de que muitos usuários estão se perguntando se esse é o caso ‘advertimento enganoso’, e muitos se perguntam por que existe tal objeto, com um emblema oficial.