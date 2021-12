No Steam, a campanha ficou em primeiro lugar nas 10 maiores empresas globais – Nerd4.life

aura infinita atingiu o topo, ou seja, primeiro lugarEntre as 10 maiores empresas globais vapor, após o lançamento da análise do jogo. Dado que estará oficialmente disponível a partir de 8 de dezembro de 2021, portanto, em alguns dias no momento da redação, este é o primeiro resultado significativo para a 343 Industries, que ainda tem um longo caminho a percorrer para ser anunciado com sucesso. terno de trabalho.



Halo Infinite é nº 1 no Steam

Outro elemento interessante no ranking, pelo menos para o mundo Microsoft, é a presença de Forza Horizon 5 em sétimo lugar, indicando que o jogo de corrida Playground tem uma cauda muito longa, considerando que foi lançado há quase um mês. Também digno de nota é Age of Empires IV em 11º lugar, disponível o mesmo no final de outubro de 2021. Em suma, embora todos os jogos acima estejam disponíveis no Xbox Game Pass PC, muitos jogadores de PC não desistiram de comprar eles.

De resto, notamos a presença no ranking dos interessantes Wartales, em nono lugar, e no Battlefield 2042 que, apesar de muitas opiniões negativas, ainda não saiu do top 10. Estreia em oitavo lugar para Shadow Tactics: The blades de também são bons Shogun – Aiko’s Choice, a expansão independente das táticas de sombra.