MTB Mag – | [Test] Nova Canyon Torque 2022

Hoje Canyon apresenta oficialmente a Torque 2022, a última versão de sua histórica bicicleta gratuita que os mais interessados ​​já notarão em alguns vídeos que postamos nos últimos dias … mas acima de tudo nas mãos de Thomas Gennon, que foi usado no Red Bull Rampage em outubro passado. O novo Torque está à venda a partir de hoje no site da Canyon e nas últimas semanas recebi um para testar como amostra. No vídeo, você encontrará todas as impressões de pilotagem que coletou no novo Torque nas pistas Área externa final.

Comparado com o modelo anterior que Testado em 2017O novo torque traz várias atualizações e inovações significativas, começando com um tamanho de roda que pode ser selecionado entre 29 polegadas e 27,5 polegadas ou tainha, ou seja, com uma roda dianteira de 29 polegadas e uma roda traseira de 27,5 polegadas. Com essas diferentes opções, a Canyon também seleciona diferentes usos, desde corridas de enduro a freeride e bike park. Uma gama muito ampla de opções em relação ao modelo anterior, está disponível exclusivamente no formato 27.5. Extensas opções também estão disponíveis para montagens, incluindo estruturas de carbono e alumínio.

Determinando Detagle Canyon 2022

Os detalhes abaixo referem-se à configuração do CF 9 com rodas de 29 polegadas que a Canyon disponibilizou para teste. Assistindo ao vídeo e acompanhando o artigo, você também descobrirá mais detalhes para outras versões do novo Torque.

Material da estrutura: fibra de carbono

Tamanho da roda: 29

Geometria variável: Sim

Curso frontal: 170 mm

Viagem traseira: 170 mm

Distância do centro do amortecedor: 250 × 70mm

Transmissão: 1 x 12 (32T / 10-51)

Fixação da gaiola da garrafa: Sim

Peso declarado: 14,7 kg

Peso medido: 15,07 kg no tamanho M sem pedais

Os mais atentos terão notado que o novo torque reproduz fielmente as características do novo Spectrum, tanto em termos estéticos quanto com linhas de moldura muito semelhantes, e em muitos detalhes veremos a seguir.

Os grupos de CF, como a bicicleta de teste Champion da bicicleta de teste, são montados em quadros feitos inteiramente de fibra de carbono, ou seja, o triângulo dianteiro e o vagão, incluindo a biela. Ambos os quadros, de carbono e alumínio, são construídos e testados para resistir aos piores abusos em parques de bicicletas, que normalmente consistem em dezenas de encostas a cada dia com pouco tempo para manutenção. Percebendo isso, os engenheiros da Canyon melhoraram a resistência e rigidez do quadro ao ponto da certificação na Classe 5, a certificação definitiva para downhill. Ao mesmo tempo, eles foram capazes de reduzir o peso em cerca de 200 gramas, tanto para o quadro de carbono quanto para o quadro de alumínio, em comparação com o modelo anterior correspondente.

O curso da suspensão em torque varia com o tamanho da roda. O modelo de 29 polegadas tem 170 mm de curso para ambas as suspensões, enquanto para a versão de 27,5, o curso aumenta para 180 mm no garfo e 175 mm na traseira. Assim, a versão tainha fica com 170 mm na frente e 175 mm na traseira. A New Torque adota um sistema wishbone com ligação Horst, uma tradição bem estabelecida no Valley. Em comparação com o modelo anterior, no entanto, os amortecedores da corrente são mais longos e colocam uma pressão mais direta no amortecedor sem o uso de uma extensão em Y que, como sabemos, costuma ser uma fonte de problemas com os rolamentos e o próprio amortecedor.

A curva de compressão de torque-suspensão é baseada no conceito de três estágios que une todas as bicicletas de suspensão total Canyon. É constituída por uma primeira parte muito sensível, uma parte central sustentável e reativa e uma parte final muito progressiva que evita fundos violentos. Graças a esta curva de compressão, o torque é capaz de explorar os amortecedores pneumáticos e de mola. Além disso, com a nova configuração cinemática, os designers da Canyon melhoraram a altura anti-agachamento, para maior desempenho de pedalada, bem como redução do recuo do pedal.

Para gerir a ação da cinemática, no CF 9 encontramos um amortecedor Fox Float X2 Factory com uma alavanca de duas posições que não bloqueia a suspensão, mas melhora a sua estabilidade. A Canyon escolheu um amortecedor de distância entre eixos de 250 mm com 70 mm de curso, resultando em uma porcentagem de alavancagem extremamente baixa, em favor do desempenho em declives. A curvatura recomendada é de 30%.

Todas as configurações de Torque disponíveis estão equipadas com garfo de placa única, mas a Canyon especifica que o quadro é compatível com garfos de placa dupla, talvez mantendo o lançamento em 180 ou 190 mm no máximo para não afetar a geometria. No caso específico do CF 9 em teste, o garfo é um Fox 38 de fábrica com sistema hidráulico Grip2.

As rodas são um modelo personalizado instalado pela DT Swiss com aros reforçados FR 560 de 32 furos em um cubo de deslizamento 240. Ambas as rodas são pré-montadas em uma configuração sem câmara, com pneus sem câmara prontos para Maxxis.

O pneu dianteiro é um Assegai com composto Maxxgrip e uma carroceria EXO +, enquanto o pneu traseiro é um Minion DHR II com composto Maxxterra e chassi Double Down que é mais confiável do que o chassi dianteiro, mas ainda pode ser definido como uma opção de compromisso entre durabilidade e peso apreciado por quem o monta. Embora seja principalmente para uso automatizado, a solução mais adequada para realizar o Torque em declive certamente seria uma carcaça DH.

Até mesmo o sistema de transmissão pisca claramente para aqueles que optam por pedalar o torque com mais frequência, com o Shimano XTR de 12 velocidades com um grupo de carbono RaceFace Next R com 32 correntes de dentes. A corrente é mantida no lugar por uma guia de corrente, mas não há nenhum para-lama para proteger a roda dentada, embora o ISCG esteja pronto.

Os freios também são Shimano XTR, obviamente em uma versão de 4 pistões. Confiável e potente, ele é combinado com um par de discos XT Ice Tech de 203 mm no lugar dos rotores XTR Freeza, uma opção provavelmente ditada pela disponibilidade da haste de 6 orifícios.

O cockpit é produzido pela Canyon que faz questão de salientar que não é uma escolha econômica, mas sim um desejo de oferecer produtos de qualidade, pois a produção desses componentes tem um custo mais elevado do que a compra de outros modelos de ponta no mercado. Todos eles são classificados na classe G5 dedicada à gravidade. O guiador é feito de carbono com 780 mm de largura e reforçado por uma haste de alumínio de 40 mm.

O espigão de selim também é produzido diretamente pela Canyon e oferece a capacidade de ajustar em passos de 5 mm de 150 a 170 mm de curso para os tamanhos S a L, enquanto o modelo de 200 mm é instalado no XL. Pessoalmente, optei por usar todos os 170 mm disponíveis.

O espigão do selim é alimentado por uma transmissão Shimano que faz parte da linha XTR M9100 e, em seguida, montada diretamente no colar do freio por meio da haste EV i-Spec. Em um Torque CF 9 que me foi enviado para teste, encontrei um selim Fizik Alpaca instalado, mas o selim oficial para esta configuração seria um Ergon SM10.

Abaixo do tubo superior há um orifício rosqueado, projetado para montar o Canyon Load System, uma alça que pode prender uma bolsa de ferramentas na estrutura ou diretamente nas peças que você deseja levar como uma câmera. Elevadores de pneus. Apesar da posição horizontal do choque, a Canyon também conseguiu abrir espaço para uma gaiola de extração lateral que pode acomodar garrafas de até 600ml.

O roteamento do cabo é interno e roteado inteiramente ao longo do triângulo frontal e do carro. Isso é para a estrutura de carbono e alumínio, a primeira com uma grade de plástico e a última com uma grade de espuma estendida. De qualquer forma, o sistema garante facilidade de manutenção e silêncio durante a viagem.

O silêncio também contribuiu com a proteção da corrente de borracha, na forma de relevos ocos que absorvem efetivamente o choque da corrente. Finalmente, sob o tubo inferior, encontramos um invólucro de borracha maciça para proteger toda a área mais exposta a choques vindos de baixo e pedras levantadas pela roda dianteira.

Torque Geometrie Canyon 2022

As dimensões geométricas do Torque atualizado do Canyon são modernas, mas equilibradas e não mal-humoradas, na tradição da marca Koblenz. O ângulo da cabeça é mais relaxado e é combinado com garfos mais baixos, um ângulo mais vertical do tubo do selim e maior alcance. Os quadros de carbono oferecem a possibilidade de alterar a geometria em duas posições através de um suporte articulado posicionado em conjunto com o acessório do amortecedor.

Possibilidade não encontrada nas esquadrias de alumínio que possuem dimensões geométricas fixas, correspondendo à posição baixa da moldura de carbono e, portanto, a mais agressiva, exceto para o ângulo do selim que corresponde ao que foi obtido na posição alta, sendo portanto mais vertical, tornando a geometria da versão de alumínio uma combinação perfeita.

Equipamentos e preços

Torque CF 9 – 5.799 euros

Torque CF Fabio Wibmer – € 5,499

Torque CF 8 – 4.499 euros

Torque CF 7 – 3.699 euros

Torque 6 – 3,199 euros

Torque 5 – 2.699 euros

Detalhes e pesos dos acessórios (clique para ampliar):

