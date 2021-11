A análise da Digital Foundry confirma os problemas – Nerd4.life

Trilogia GTA Ele é o protagonista de novo Analytics Criado pela Digital Foundry e desta vez focado na apresentação visual de Submundo NS San Andreas, com referência especial às edições PS5 e Xbox Series X | S.

Poucos dias depois de analisar a versão final de Grand Theft Auto III, o jornal inglês está de volta com muitos chats remasterizado Um episódio clássico da série Rockstar Games, mas novamente sem as batidas de tirar o fôlego.

O artigo diz: “Dada a trilogia inteira, se há um título que se sai melhor do que os outros, é Vice City.” Talvez porque sua beleza original seja mais ‘compatível’ com novo estilo Da edição definitiva “.

fale de novo sobreMelhoria realizado através de Inteligência artificial, que em alguns casos funciona bem e em outros não, mas também a partir de soluções técnicas que deram certo como um sistema de iluminação redesenhado, diagramas cúbicos e outros detalhes.

Por outro lado, parece que San Andreas está bem ali remasterização menos bem sucedida Do lote, com grandes problemas de renderização de personagens e apresentação visual geral, enquanto em termos de performance a situação é a mesma descrita na análise anterior.

isso significa PS5 NS Xbox Xbox X No modo de qualidade não passa de 30fps, mas com grandes desvantagens relacionadas à velocidade dos quadros, enquanto no modo de desempenho 60fps não é estável mesmo se você comprometer a resolução.

Resumindo, talvez a ideia de criar uma versão modificada de GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas não fosse das melhores nas mentes da Rockstar Games, especialmente se esse fosse o resultado. Também falamos sobre isso em nossa análise da Trilogia GTA.