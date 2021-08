Patch 1.3, baixe no PC, Stadia, PlayStation e Xbox agora disponível – Nerd4.life

Ontem, 17 de agosto de 2021, um Correção 1.3 A partir de Filme Cyberpunk 2077 Foi apresentado ao mundo por meio de um fluxo. Hoje, a atualização de 18 de agosto de 2021 é Esperamos que você goste deste show No PC, Xbox e PlayStation, bem como no Stadia (que obviamente não requer download). A atualização (pelo menos na versão para PC) pesa aprox. 33 GB.

A atualização do Cyberpunk 2077 introduz várias mudanças no jogo, que foram projetadas para reequilibrá-lo, instalá-lo e corrigir vários bugs e falhas. O desempenho agora deve ser melhor em algumas seções específicas do jogo e muitas missões não devem mais causar problemas. Você pode encontrar todos os detalhes sobre a atualização 1.3 aqui.

Além de correções, a atualização 1.3 para Cyberpunk 2077 apresenta novas correções Conteúdo de bônus grátis. Especificamente, será possível ativar um estilo alternativo de Johnny Silverhand (roupas novas e novo corte de cabelo), mas também duas novas jaquetas para V e um novo carro, Bandit. Essas são inovações menores, algumas têm dificuldade para localizar o DLC, mas ainda é um novo conteúdo gratuito.

Por meio de um comunicado oficial à imprensa, o CD Projekt RED afirmou que “Em 2021, uma atualização da próxima geração chegará, aproveitando ao máximo o poder dos consoles. Xbox Series X | SE PlayStation 5. Esta atualização será gratuita para todos os proprietários das versões do Cyberpunk 2077 para Xbox One e PlayStation 4 ”. Portanto, foi reiterado que em alguns meses teremos acesso às versões de próxima geração do jogo.