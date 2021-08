A atualização 1.38 apresenta um novo conteúdo, esperando para permanecer humano – Nerd4.life

Embora seja verdade que luz morrendo 2 a sobrevivência humana é uma das principais prioridades Techland, a primeira parcela da série ainda está recebendo suporte. Agora, a equipe ad hoc lançou um arquivoAtualização 1.38. Esta atualização também trata da introdução de novos conteúdos.

Graças às notas de patch anexadas com Versão PS4 No jogo, podemos ver que a atualização Dying Light 1.38 inclui:



novas armas

novos projetos

Novos tipos de eventos

Seção DLC atualizada

Pequenas correções de bugs



Death Light: First Game Mode

No momento não há nota oficial de patch e, portanto, é possível que algum conteúdo (armas e eventos, acima de tudo) precise de uma apresentação completa da Techland. Além disso, a atualização 1.38 também introduz um Banner no jogo Na versão do console que diz “Do You Die 2 Know More?” (“Não pode esperar para saber mais?”, Mas na tradução o trocadilho associado ao nome do jogo se perdeu). Embora seja verdade que este logotipo pode referir-se a notícias dedicadas à sequência, deve ser dito que é o mesmo que apareceu meses atrás na versão para PC.

Por fim, lembramos que não há muito tempo a equipe de Techland nos contou vários detalhes sobre o multiplayer, facções e parkour Dying Light 2 Stay Human.