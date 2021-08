Myst, a nova versão tem data de lançamento para PC e Xbox Game Pass – Nerd4.life

névoa, a refazer Da famosa aventura de quebra-cabeças, tem uma história Saída su PC e Xbox Series X | S e Xbox One via Xbox Game Pass Quase um ano depois de ter sido publicado no Oculus Quest: estará disponível a partir de 26 de agosto.

Como escrevemos em nossa revisão Myst do Oculus Quest, a mudança faz jus à experiência original, com quebra-cabeças que não sentem o peso dos anos e uma ótima atmosfera.

Assim, também podemos apreciar os aspectos que podemos apreciar no PC e nos consoles da Microsoft, e voltar a explorar a ilha fantasmagórica e aparentemente deserta criada pelos irmãos Miller em 1993 e nunca esquecida pelos amantes da aventura.

Visite a Ilha da Névoa e outros lugares lindos, há muito inexplorados, chamados de “As Idades”, e comece a desvendar o mistério que o cerca.

Ao descobrir o que aconteceu na ilha, você perceberá que está desempenhando um papel importante em uma história épica cujo final ainda não foi escrito.

Explore as conexões mais profundas entre essas épocas incríveis e surreais, descubra uma história de traição familiar cruel e faça escolhas que afetarão você e o mundo de mistério.

Cyan, o estúdio independente por trás deste amado clássico, reinventou o Myst.

Recriado do zero, Myst está repleto de novos gráficos, novos sons, interações reinventadas e até mesmo a opção de resolver quebra-cabeças aleatórios. Finalmente … a tão esperada experiência Myst moderna está aqui!