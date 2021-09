Vanguard, a versão beta agora está disponível para todos, mesmo sem pré-encomenda – Nerd4.life

A partir de hoje Call of Duty: Vanguard Beta Estará disponível em todas as plataformas e para todos os jogadores, Mesmo para aqueles que não pré-encomendaram do jogo. Especificamente, a versão de teste será desbloqueada sem restrições de acesso A partir das 19:00 de hojeSábado, 18 de setembro.

Esta é uma excelente oportunidade de experimentar o novo jogo de tiro multijogador da Sledgehammer Games e Activision antes de estrear nas lojas. Em Call of Duty: Vanguard beta, você pode entrar em uma batalha a situação Combate mortal clássico, dominação, morte certa e busca e destruição, além de Patrol, um novo modo Hard Point baseado em alvos. Isso será feito nos mapas do Hotel Royal, Red Star, Gavutu e Eagle’s Nest. Você também pode experimentar o modo Hill of Champions, que é um torneio simples, duplo e triplo de ritmo rápido nos mapas de heliporto, quintal triplo, mercado e pátio.

Também é uma excelente oportunidade para testar o emprego ao vivo O ritmo da batalha, que permite aos jogadores escolher a intensidade das partidas com base no número de jogadores (de 12 a 48). Para obter detalhes sobre conteúdo, recompensas e muito mais, recomendamos a leitura de nosso artigo dedicado à versão beta do Vanguard.

Call of Duty: Vanguard beta está disponível há alguns dias para todos os jogadores de PS5 e PS4 e aqueles que pré-encomendaram o jogo para o Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Conforme mencionado, esta condição não será necessária a partir das 19h de hoje sábado, 18 de setembro, até o final do beta programado para 19:00 na segunda-feira, 20 de setembro. Se tiver interesse em participar, saiba que o cliente já está disponível nas lojas digitais de referência de cada plataforma.