O WhatsApp atende aos desejos de milhões de usuários: em breve se tornará realidade!

O WhatsApp está pronto nas próximas semanas para realizar o sonho de milhões de usuários. Vamos ver o que mudará em breve.

Grupo do Facebook pronto para apertar O WhatsApp Para torná-lo um aplicativo Referência a lojas locais. Na verdade, em breve os desenvolvedores do Menlo Park estarão prontos para adicionar um Diretório da empresa que permitirá que você encontre lojas e serviços no aplicativo. Em suma, o gigante das mensagens instantâneas está pronto para criar uma espécie de páginas amarelas dentro do aplicativo, permitindo que você encontre até aquelas lojas cujo número não conhecemos.

Você pode estar interessado >>> Netflix, notícias empolgantes recém-anunciadas: os fãs estão em êxtase

A experiência vai começar na capital brasileira São Paulo, como anunciado antes Mark Zuckerberg sozinho sozinho conta do Facebook. A primeira etapa será um teste, com algumas fotos da ferramenta já aparecendo nas redes sociais. Na verdade, até agora só podemos dizer que as lojas serão divididas em categorias. Assim que encontrarmos a atividade que nos interessa, o usuário pode abrir o chat e enviar texto. Além disso, a nova ferramenta não registrará a localização dos usuários, garantindo assim o máximo de segurança. Então, vamos ver as últimas notícias sobre o aplicativo.

WhatsApp, agora você pode enviar uma mensagem sem tocar na tela: um truque simples e prático

que isso O WhatsApp Muitas funções foram introduzidas para facilitar o uso dos usuários. Durante este anouma agência a partir de Parque Menlo Revolucionou o aplicativo, com atualizações constantes que melhoraram sem comprometer a natureza do serviço. Às vezes os próprios usuários pensam em criar truques reais para tornar o aplicativo mais rápido, já que também é usado no trabalho. o Novo truque Assim, você poderá enviar mensagens de texto sem tocar na tela.

Você pode estar interessado >>> Fortnite, um vazamento está jogando a bomba: a pele da Marvel está chegando

Para ativá-lo, primeiro você precisa desbloquear o smartphone e, em seguida, abrir um arquivoGoogle Voice Assistant gritando”Ok googleDepois de abrir o assistente na tela do smartphone, você terá que falar no microfone.Envie uma mensagem do WhatsApp paraAlém do nome da pessoa com quem queremos conversar. Depois de digitar a mensagem, é isso e você poderá falar com a pessoa que quiser sem ter que abrir o aplicativo.