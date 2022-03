Data de lançamento atrasada? Cyrano propõe uma nova data – Nerd4.life

Roberto Serranoum conhecido usuário do Twitter, espalhou um novo boato através de sua conta: o Data de lançamento de Starfield pode ter sido Atrasado. O homem também indicou uma possível data: 2-3-2023.

Nós determinamos – e você pode ver isso por si mesmo abaixo – que Cyrano não escreveu tecnicamente a palavra “campo estelarE ele não disse que a data de lançamento foi adiada. O cara acabou de inserir um rosto questionável, a data de lançamento de Starfield (11 de novembro de 2022), depois inseriu uma expressão para uma estrela e finalmente escreveu uma nova data 2.3.23. Assumindo ele usou o formato americano (geralmente Cyrano escreve em inglês em sua conta), seria 3 de fevereiro de 2023. Se o formato fosse italiano, seria 2 de março de 2023. Independentemente da data exata, a ideia de que as propostas de Serrano é um possível adiamento do jogo.

Menciono que Cyrano’ é um vazador ativo, mas suas especulações são frequentemente Não acerte a marca. Houve ocasiões em que ele estava certo, mas geralmente não é uma fonte tão confiável quanto as outras.

Por enquanto, tudo isso é um boato que deve ser tomado com cautela. Starfield não foi adiado e o que Cyrano está se referindo claramente não é oficial. O certo é que, oito meses após seu lançamento, ainda não tivemos a chance de ver a jogabilidade real do jogo: esperamos que a Bethesda nos tranquilize em breve na data de lançamento e nas condições do jogo, para não levantar suspeitas diante de tais rumores.

