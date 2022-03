Baixado da Google Play Store mais de 100.000 vezes: mas o malware FaceStealer está escondido dentro do aplicativo

A Google Play Store é, sem dúvida, uma das lojas virtuais mais utilizadas de sempre. No entanto, nem sempre é tão seguro quanto pensamos, e é por isso que, às vezes, existem malwares perigosos dentro. Do que estamos falando neste caso?

rádio Renomada empresa de segurança, identificou um Malware Android que se disfarça como uma aplicação de Criar animaçãoinstalado em smartphones para roubar credenciais de login para o Facebook. O vírus de computador já está instalado adicionalmente 100 mil dispositivos E faça o download através da Google Play Store.

O nome do aplicativo é “Craftsart Ferramentas de fotos de desenhos animados‘, os usuários aparentemente são permitidos Para download foto e transformá-lo em uma animação. Porém, dentro do aplicativo existe um arquivo Cavalos de Troia chamado “FaceStealerque mostra a tela de login para o Facebook com o que solicitações de Para fazer login de usuários antes que eles possam usarImplementação. Mas O que acontece Quando inserimos os dados?

Como funcionam os malwares?

Uma vez em Credenciais Tem sido escrito, Ele é enviado para o servidor de comando para que seja possível para hackers colete E a mantê-los. O Malware Ele não apenas se conecta ao servidor C2, mas também a um arquivo URL De onde isso veio eu envio Mais dados. Esta prática já foi utilizada em outras aplicações no passado Android Contém FaceStealer, Então eles usam a mesma coisa novamente método.

A empresa de TI deixou claro

é isso Desenvolvedor Uma dessas aplicações é automatizar o processo de “recarga” inserindo um arquivo um pouco fragmento de código malicioso em um aplicativo legítimo. Graças a isto ideia Contorne facilmente Ação de controle subordinar Loja de jogosevitando assim que possa ser definido como um aplicativo malicioso. Em suma, parece que tudo foi tão Lição No O menor detalhe.

Seja qual for o caso rádio desenvolver e publicar sua análise; Depois de um curto período de tempo, felizmente o aplicativo Ferramentas de fotos de desenhos animados para artesanato Foi imediatamente removido para que Nenhum outro usuário pode bater nele Más intenções subordinar Hacker. Portanto, a partir de agora, aconselhamos que você preste atenção e Não dê passos errados: Download Formulários Estranho e não confiável pode ser muito perigoso às vezes. no seu lugar uma olhadela no Avaliações e ai Tal como Antes de instalar o programa, pode haver ajuda Fazer isso.