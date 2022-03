As primeiras imagens oficiais do SUV Maranello- Corriere.it

por Stefano Bargggia

Em Maranello, eles gostam de chamá-lo de Fuv: Ferrari Utility Vehicle. Quatro portas e quatro lugares. Tem cerca de 5 metros de comprimento. A distância ao solo é adequada para condução fora de estrada. Ferrari Purosangue deve estar no mercado até o final do ano

Maranello divulgou as primeiras fotos, carentes de detalhes, mas emocionantes, de seu próximo modelo, Ferrari autênticaQue chegará no final do ano. O carros SUV. Pelo contrário: Fuv. Que significa: Ferrari multiuso. Uma distinção com a qual eles se preocupam muito, para enfatizar a singularidade do projeto. Mas Suv ou Fuv isso é claro Estamos em um ponto de virada no caminho Ferrari.

Claro, no momento há apenas o nome: genuíno. O que não deixa dúvidas: A primeira série de quatro portas de Cavallinoo primeiro com grande distância ao solo para Viaje como uma Ferrari, mesmo além do asfaltoNão seria um carro de compromisso, apesar de seu peso e tamanho. Pelo que você pode imaginar olhando as poucas fotos que estão disponíveis atualmente (entre as oficiais, que estão relacionadas com a fachada, as roubadas na fábrica há poucos dias, as que não foram bem tiradas em Maranello…), Quase cinco metros Ele vai se disfarçar com o chassi que, embora, de fato, bem alto, Ele irá propor algumas características estilísticas do atual Maranello Gran Turismojogando em características inconfundíveis e superfícies côncavas e convexas, do lado onde Painéis de porta musculosos e estendidos (As extremidades traseiras parecem se abrir de uma maneira muito especial) Atua como um contrapeso Superfícies de vidro delicadas e indescritíveis.

O teaser oficial autêntico revela Uma fachada muito pessoaldesenvolvido em parte em torno dos conceitos de Roma, organizado em duas seções distintas: a parte superior combina forma e função através Duas saídas direcionam o ar, possivelmente para os freiosenquanto a forma do capô parece projetada para Direcione o ar para as laterais do veículo em direção ao duto do para-lama, para domar os fluxos aerodinâmicos laterais em direção à traseira do carro, e é igualmente inovador, pois é baseado no recém-introduzido conceito de popa híbrido V6 296 Gtb. sob Perfis de LED para luzes diurnasPor outro lado, é razoável esperar as luzes nas bordas superiores da enorme saída de ar em que isso tão esperado … Fuv fornece ar aos radiadores. READ Bethesda volta a falar sobre o estilo "NASA-Punk" usado no jogo - Nerd4.life

cabeça estilo ferrari, Flávio ManzoniAfinal, sempre desempenhou seu papel na busca pela combinação perfeita entre funcionalidade e estética. Pesquisa rigorosa e criativa, que em termos de desejo (e habilidade, ao que parece) Reconciliação de extremistas no resultado se tornam o mesmo extremista. Porque cada Ferrari é nova em todos os aspectos e sempre levando o conceito de extremos ainda mais longe. Purosangue deve enfatizar essa abordagem, com detalhes moldados para fazer parte de um complexo conjunto de matizes destinados não apenas à gratificação visual, mas também Eficiência aerodinâmicapara combinar um baixo coeficiente de penetração com altos valores de downforce sem o uso de acessórios aerodinâmicos visíveis.

Ferrari Purosango, interior internamente também? É impossível dizer com certeza agora: não há fotos (oficiais ou roubadas…) do cockpit, mas a hipótese mais provável é que Assentos individuais para quatro passageiros. Há uma conversa criativa Interface homem-máquina totalmente digitaldesenvolvido pela Ferrari a partir do Sf 90 Stradale, e suas informações também estarão disponíveis para os passageiros através de telas dedicadas.

Cavalos e cavalos puro-sangue da Ferrari A mecânica é difícil de adivinhar. É razoável esperar uma reinterpretação do ícone 6,5 L naturalmente aspirado V12refinado no fornecimento de potência e torque para casar na melhor das hipóteses com Tração nas quatro rodas, suspensão a ar e bloco do carro. Mas desde então com os novos 296GB apareceu um novo Powertrain híbrido plug-in Muito eficaz – e tem força mais do que suficiente: 830 cavalos Por que não assumimos que ele também está nesse modelo? É claro que estamos no campo das suposições porque, além da equipe de desenvolvimento liderada por Rafael de Simona única pessoa que já teve a chance de assumir o volante do Purosangue, até agora, é o novo CEO Benedetto Vigna. Já rodei várias vezes nas colinas ao redor de Maranello, tanto durante o dia quanto à noite, e posso dizer que A experiência foi realmente ótima. Mas não quero esperar mais nada para não estragar a surpresa”, disse o CEO em uma recente ligação com analistas. READ DR 5.0 e DR 6.0: dois crossovers domésticos de baixo custo introduzidos

Na mesma ocasião, Vigna também quis destacar Grande momento para CavallinoDo ponto de vista empresarial: Iniciamos 2022 com grande impulso: por um lado, a melhor carteira de pedidos da nossa história e, por outro, uma gama de produtos muito ampla, inovadora e atrativa. E este ano Planejamos enriquecê-lo ainda mais lançando duas vezes (Incluindo Purosangue, aliás, editor), cumprindo assim a promessa feita durante o Capital Markets Day 2018. e eletricidade? John Elkann, durante uma ligação com analistas em 4 de maio de 2021, anunciou seu lançamento em 2025. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas não há dúvida de que será mais um marco.