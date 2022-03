Eles sempre vendem os investimentos usuais em queda. Como saímos? – Multiplayer.it

panorama Videogames no Itália Para 2021, retratado no último relatório do IIDEA, por um lado, é decepcionante por outro. De fato, se é verdade que o mercado italiano gerou uma receita de 2,2 bilhões de euros, então também é verdade Eles sempre vendem os produtos habituais Ao mesmo tempo, eles estão gravando investimentos de baixa Em relação à localização em nosso idioma.

Como saímos? A questão é obviamente cultural e o papel das revistas de videogames como Multiplayer.é muito claro: falar de produções grandes e pequenas, tentando excitar as pessoas, motivando-as a descobrir novas espécies ao invés de petrificar. No entanto, quando a informação viaja para outros canais onde o princípio básico é apenas seguir tendências e processar números, as coisas se complicam.



FIFA 22, Mbappé intercepta rapidamente. Ou é uma cruz?

Sejamos claros: não se trata de Triplo A vs indieMas Iqbal contra todo o resto. Sabemos que o FIFA 22 foi o jogo mais vendido de 2021 na Itália e que, na mesma ordem, a versão anterior do futebol da EA ficou em terceiro lugar. No meio, encontramos GTA V, um título publicado no agora distante ano de 2014, mas isso nunca saiu dos dez primeiros.

Para ver algo diferente de FIFA ou GTA, é preciso descer para o quarto lugar, onde encontramos a melhor expressão de A histórica paixão italiana pela PlayStation E para sua principal marca, Spider-Man, seguido pelo fenômeno de quarentena Animal Crossing: New Horizons e depois outro jogo Minecraft aparentemente atemporal na versão Nintendo Switch. A questão é que não se sabe quão grande é a diferença entre o pódio e o resto da classificação.



GTA V vendeu mais de 160 milhões de cópias, mas não foi dublado em italiano, por assim dizer

Quais são as consequências de um mercado tão estável? A diminuição dos investimentos, em primeiro lugar no que diz respeito à localização. Em 2019, houve um caso emocionante de Control, um excelente jogo de tiro da Remedy Entertainment, produzido por uma editora italiana que não considerou apropriado dublar o jogo em nosso idioma. Em todos os outros sim, no nosso não.

Então chegou a vez de Far Cry 6, que não foi dublado em italiano: nunca antes, até o capítulo original de 2004 foi totalmente traduzido para o nosso idioma. No entanto, os exemplos não faltam: mesmo produtos que não têm muito diálogo, veja Forza Horizon 4 e 5, não falam italiano. EU ‘Compromisso econômicoObviamente , Não sendo pago.

Voltemos à pergunta inicial: como podemos garantir que o ranking dos jogos mais vendidos na Itália se torne um pouco mais dinâmico, premia novos lançamentos, é uma expressão de um usuário realmente apaixonado que se preocupa com a evolução do meio? Já dissemos que as revistas de videogames estão fazendo sua parte em termos de revelações, tentando fazer face às despesas entre nomes da moda e “serviço público”.

E portanto A bola passa para você: O neto aconselhou misturar os jogos Fortnite com algumas experiências narrativas para um jogador; Explique ao fã de futebol que além do lixão do FUT, também há jogos de ação incríveis, aventuras emocionantes e pérolas indie; Diga a um fanático por COD que existem atiradores não registrados que permitem que você escolha para onde ir e o que fazer, em vez de levá-lo à mão de um tiroteio para outro.

O que você acha, pode ser feito? Vamos falar sobre.

Parliamone é uma coluna de opinião diária que fornece um ponto de partida para a discussão das notícias do dia, um pequeno editorial escrito por um membro da equipe editorial, mas não necessariamente da linha editorial Multiplayer.it.