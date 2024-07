O anúncio do Metal Gear Solid deixou os desenvolvedores do Syphon Filter em pânico

Richard Hamm, que supervisionou o desenvolvimento do Syphon Filter, falou sobre isso à revista Retro Gamer, explicando que foi uma experiência inesquecível. Demonstração de jogo de Metal Gear Solid na E3 1997 Ele teve um enorme impacto no moral de sua equipe.

Todo mundo no cinema

“A primeira vez que o mundo inteiro viu esse trailer, não foi apenas em uma pequena tela de TV no estande da Konami. Estava em uma tela gigante elevando-se sobre tudo. Pelo que me lembro, eles estavam transmitindo a cada hora durante a conferência, o que a tornava imperdível – havia uma multidão enorme e todos vieram sentar e assistir. Foi realmente o próximo nível. Muitas fotos interessantes de tudo. “Parecia muito cinematográfico.”

Importante quem está atualmente Ele trabalha na Sony Bend, o estúdio nascido da Eidetic e ao qual devemos Days Gone, viu o jogo da Konami como um concorrente direto do Syphon Filter, porque não só os tons e o tema eram algo semelhantes, mas ambos tinham objetivos iguais, nomeadamente criar uma experiência semelhante a um jogo de filme. No final, quem jogou pôde confirmar que os dois jogos eram muito diferentes um do outro, mas Hamm mesmo assim se desesperou ao ver o trailer da E3 do título de Hideo Kojima: “Parece que é esse o caso”. [Konami] “Estava fazendo tudo o que estávamos tentando fazer, mas melhor.”

Felizmente, o Syphon Filter foi recebido positivamente pelos jogadores. Ela não se tornou objeto de veneração Assim como Metal Gear Solid, mas ganhou seguidores próprios, permitindo o nascimento de uma série, que ainda hoje é citada.