Aqui está a grande notícia que faz os motoristas sonharem

Ótimas notícias para os motoristas que usam o Android Auto: veja quais serão as mudanças.

Notícias importantes em breve para os usuários Android automático. O serviço de infoentretenimento, indiscutivelmente útil porque permite ao condutor interagir com algumas funções do seu smartphone sem se distrair, é muito apreciado pelos Motoristas de automóveis De todo o mundo. Nas semanas que vem Programação O Android Auto passará por algumas atualizações. Aqui está o que é.

Atualizações de versão do Android Auto: aqui está o que mudará nas próximas semanas

Android Auto, desenvolvido em 2014, permite expandir a funcionalidade Sistema operacional Android Para um dispositivo móvel através da integração com o sistema de infotainment localizado no painel do carro. Android Auto é um padrão baseado em smartphone desenvolvido pelo Google. Este sistema permite a utilização de dispositivos móveis com sistema operacional Android (versão 5.0 “Lollipop” e posteriores) no veículo via Sistema de informação e lazer Localizado no painel.

o Programação Está em constante evolução para se adaptar a centenas de modelos de automóveis diferentes. As atualizações ocorreram principalmente depois que mensagens de aviso chegaram aos usuários, como uma mensagem Superaquecimento de dispositivos Android Auto.

Uma nova versão do programa

para Configuração correta do Google Android Auto Basta seguir as instruções no site. O Android Auto ainda está disponível na versão 11.9. A versão 11.9 do infotainment do Google é a versão final da atualização liberada para usuários cadastrados no canal beta do Android Auto. Após atualizações para redefinir as configurações gráficas na interface do Maps, o Google começou agora a liberar um A nova versão do software Beta Channel é 12.4. A versão mais recente baseia-se em uma série de melhorias da versão anterior. O desempenho será melhorado e a operação geral será melhorada. Esta versão foi criada para eliminar erros de diversas naturezas e manter um alto nível de segurança na utilização do aplicativo de navegação.

O Google não divulgou informações detalhadas sobre os novos recursos, deixando os usuários surpresos ao experimentar pessoalmente os próximos recursos. Novos recursos geralmente são introduzidos no lado do servidor, não por meio de atualizações de versão. O Google frequentemente faz melhorias que afetam… estabilidade geral do sistema, Além de vários tipos de correções para muitos erros que os usuários encontram. No portal APKMirror é possível proceder ao download e posterior instalação manual da última versão disponível. Alternativamente, você pode verificar na Google Play Store quando uma atualização for oferecida para sua versão.