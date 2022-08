Microsoft acusa Sony de pagar para impedir que jogos acessem o Xbox Game Pass – Nerd4.life

Microsoft Acusado Sony Para pagar a proibição dos direitos dos jogos, para que os desenvolvedores não os publiquem emXbox Game Pass. A grave e explosiva declaração foi encontrada em Documentos enviados ao Conselho Brasileiro de Defesa da Concorrência Como parte do processo de revisão da Redmond House para a aquisição da Activision.

As alegações da Microsoft parecem sérias o suficiente. dentro documento Foi apresentado em 9 de agosto no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e pode ser lido: “A Sony, ansiosa para controlar, prejudicou a capacidade da Microsoft de continuar expandindo o Game Pass. A Sony está promovendo uma proibição de direitos para impedir que os desenvolvedores adicionem conteúdo ao Game Pass e outros serviços de assinatura de seus concorrentes.”



Phil Spencer é o cérebro por trás do Xbox Game Pass

Claro que é preciso colocar tudo no contexto da concorrência e os objetivos da Microsoft no contexto da elaboração deste documento. A Sony pode simplesmente pagar para obter serviços exclusivos de determinados jogos por seus serviços, adicionando cláusulas aos contratos que impedem os editores de publicá-los em outros serviços concorrentes. Isso é algo que praticamente sempre existiu no mundo dos videogames, então não surpreende muito.

No entanto, a referência da Microsoft na verdade não é muito clara e deve ser lida como uma forma de mostrar qual regulador brasileiro ela assumiu. Activision Blizzard Por cerca de US$ 70 bilhões, não corre o risco de formar nenhum monopólio, dadas as práticas muito agressivas de seu maior concorrente. Afinal, os contratos de publicação de videogames podem ser muito complexos e estipular acordos com significados difíceis de definir por aqueles que estão do outro lado da cerca, dizem os jogadores.

Esta notícia confirma parcialmente o que a Sony teme sobre o crescimento do Xbox Game Pass, ou então não investirá muito dinheiro para controlá-lo. Além disso, também mostra que há muita concorrência no mercado de serviços, que também consiste em voos desse tipo.