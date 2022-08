Call of Duty não será exclusivo do Xbox porque vai custar muito, diz Microsoft – Nerd4.life

Em documento enviado ao Conselho Administrativo de Economia da Defesa (CADE) no qual foi proposta a aquisição Activision BlizzardA Microsoft afirma que é sobre isso Call of Duty agora é exclusivo do Xbox E que não seja mais publicado no PlayStation é simplesmente infundado não será lucrativopara Microsoft.

“Não importa o quão surpreendente seja a crítica da Sony à privacidade do conteúdo – dado que toda a estratégia do PlayStation gira em torno da exclusividade ao longo dos anos – a verdade é que tornar os jogos da Activision Blizzard exclusivos ao não distribuí-los em consoles concorrentes simplesmente não seria lucrativo.” Para a Microsoft “, afirma a empresa nos documentos.

“Tal estratégia só seria lucrativa se os jogos da Activision Blizzard fossem capazes de atrair um número suficientemente grande de jogadores para o ecossistema do console Xbox e se a Microsoft pudesse ganhar vendas de jogos suficientes para compensar as perdas por não distribuir esses jogos. adiciona.



Call of Duty: Modern Warfare II

“Como se não bastasse, estratégias de exclusividade Envolvem custos de títulos específicos, “conforme consta no documento: Mais informações foram omitidas, possivelmente por motivos de confidencialidade”. […] Acima, você indica que a Microsoft não poderá compensar as perdas ganhando mais receita no ecossistema Xbox como resultado da implementação da exclusividade.”

Isso é especialmente verdadeiro quando você considera (1) Estratégia centrada no jogador – ao contrário do “centrado em dispositivo” – que a Microsoft experimentou com o Game Pass, e (ii) o fato de o PlayStation ter usuários que permanecem leais em suas várias gerações. ”

Continuando a sustentar seu argumento, a Microsoft diz que mesmo que o Xbox exclusivo de Call of Duty se mostre lucrativo, sua implementação “não terá impacto na concorrência”, devido em parte à “competição intensa no mercado editorial de jogos”, o o fato de que estratégias de Exclusividade são comumente adotadas na indústria de jogos e o fato de que os consoles concorrentes possuem um alto grau de fidelidade dos jogadores.

“Em suma”, conclui o documento, “a adoção padrão de qualquer estratégia de interrupção de conteúdo não seria lucrativa para a Microsoft e, mesmo se implementada, tal estratégia não teria impacto na concorrência, pelos motivos descritos acima”.

Além disso, a Microsoft está acusando a Sony de pagar para impedir que os jogos acessem o Xbox Game Pass.