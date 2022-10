Aqui está quanto tempo leva se você terminar 100% – Nerd4.life

Quanto tempo dura o God of War Ragnarok? A quantidade de horas necessárias para terminá-lo 100% foi revelada durante o último episódio de Beyond, o podcast da IGN USA, onde o jogo é discutido, indicando que a resenha chegou. falar mais do que setenta horasque é uma grande soma, considerando que o primeiro precisava de cerca de cinquenta para chegar à Copa Platina.

Segue-se que o deus da guerra Ragnarok terá mais conteúdo secundário Comparado ao primeiro capítulo da Região Norte, a história principal provavelmente também é um pouco mais longa.

No mesmo vídeo também foi mencionado em termos de Gráficos Ragnarok não apresenta muito progresso em relação ao seu antecessor, assim como em termos de jogabilidade, que ainda assim oferece muitas novidades. Os jogadores não terão as mesmas árvores de habilidades de God of War, e haverá coisas novas para fazer em combate.

De resto, lembramos que a nova aventura de Kratos e Atreus chegará às lojas em 9 de novembro de 2022, ou seja, dentro de alguns dias. God of War Ragnarok estará disponível para PS4 e PS5. Será pré-download, para que você possa jogá-lo assim que estiver disponível. Nos últimos dias, ficamos sabendo que alguns já estão brincando com isso, a ponto de desenvolvimentos clássicos indesejados, que os próprios desenvolvedores estigmatizaram, estão começando a se espalhar.