Já circulando, D1 está quebrado – Nerd4.life

eu já estou agora Cópias de God of War Ragnarok em circulaçãoPlayStation 4 e PlayStation 5 exclusivo do Santa Monica Studio e Sony Interactive Entertainment. O relatório vem diretamente de um jogador que teve a chance de obter sua cópia muito antes do D1.

eu lembro disso Data de lançamento de God of War Ragnarok Está programado para 9 de novembro de 2022. Também faltam 12 dias para o lançamento regular do jogo. Isso significa que, se muitas cópias estiverem em circulação, muitos jogadores poderão jogar a aventura inteira antes que a maioria do público mundial tenha a chance de obter o jogo. Em outras palavras, há um enorme risco de que muitos spoilers comecem a se espalhar.

Nos últimos dias, foi descoberto que spoilers de God of War Ragnarok já estavam em circulação, provavelmente devido a alguns críticos. No entanto, agora ele se expandiu para usuários que podem fazê-lo Muito mais spoilers com impunidade.

Agora não podemos fazer muito, mas tentar Restringir pesquisas na Internet God of War Ragnarok tema e evite a interação com as redes sociais. Esperamos que as pessoas que entrarem no jogo cedo não compartilhem nenhum vídeo ou imagem dedicada ao jogo de antemão.