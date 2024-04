Poste Italiane relança o sistema de cashback: gaste e seu dinheiro será devolvido a você

Quanto mais você gasta, mais você ganha graças à iniciativa dos Correios Italianos. Milhões de italianos já se inscreveram. Vamos ver como isso funciona.

Chega de compromissos graças aos Correios Italianos. Graças a uma grande iniciativa você economizará muito dinheiro sem nem perceber e poderá ganhar uma porcentagem em cada compra que fizer. Nos últimos dois anos – e ainda mais nos últimos meses – os preços aumentaram significativamente em todos os sectores.

Não foi apenas o aumento nos pagamentos de hipotecas ou nas contas de luz e gás. Os preços dos alimentos, dos medicamentos e das consultas médicas também registaram aumentos notáveis. Isso deixou muitas famílias de joelhos.

Mesmo aqueles que, considerando tudo, conseguiram sobreviver tiveram que fazer um bom número de sacrifícios e reduzir suas despesas. Chega de fazer compras no sábado à tarde ou jantar no sábado à noite, chega de petiscos com os amigos, ainda usamos nossas calças velhas para economizar dinheiro. Sejamos claros: evitar o desperdício é absolutamente válido. Mas você não pode desistir de tudo.

Os Correios Italianos, sempre atentos às necessidades dos seus clientes, decidiram invadir este campo com uma ferramenta inovadora e muito eficaz que pode facilmente ajudar-nos a poupar muito dinheiro: o cashback. praticamente Vamos deixar dinheiro de lado sem nem perceber Apenas enquanto estamos fazendo compras ou em um restaurante.

Com a Poste Italiane, economizar fica muito fácil

Quer economizar mas não sabe por onde começar? Comece tornando-se um cliente dos Correios Italianos. Na verdade, graças a uma nova ferramenta, economizar será mais fácil e você não terá que doar nada. Vamos ver tudo em detalhes.

Poste Italiane relança seu serviço de cashback:Uma das iniciativas mais queridas. O cashback é destinado aos titulares do cartão Postepay ou do cartão Banco Posta. Operar esta ferramenta é muito simples: A cada compra realizada nas lojas participantes da iniciativa – sejam elas físicas ou online – você economizará uma determinada porcentagem do preço original.

Essa porcentagem não vai pagar Serão creditados no seu cartão ou na conta corrente do Banco Posta vinculada ao cartão com o qual você pagou. Você pode obter descontos de até 20% em muitas lojas. Não só lojas de roupas, mas também postos de gasolina, mercearias, clínicas odontológicas, bares e restaurantes participam do cashback do Correio Italiano.

Para ver a lista completa das lojas participantes em sua cidade, você pode acessar o site Poste.it ou conferir pelo app Postepay ou pelo app Banco Posta. Desta forma, poupar torna-se verdadeiramente uma brincadeira de criança e já não é necessário dar nada.

Você não apenas economizará, mas a cada compra também receberá uma porcentagem que será creditada a você. Para saber todos os detalhes do reembolso dos Correios Italianos, acesse o site deles onde encontrará todas as informações.