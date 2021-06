Leitz Phone 1, Leica apresenta seu primeiro smartphone – Corriere.it

Ica, conhecida empresa alemã de câmeras e lentes fotográficas, está pronta para estrear no mundo dos smartphones com seu primeiro aparelho, que se chamará Letz Phone 1. O dispositivo foi anunciado durante uma coletiva de imprensa em Tóquio e não é nenhuma surpresa no momento que será exclusivo para o mercado japonês, Graças aos canais de vendas do Grupo Softbank.

Este definitivamente não é um mundo desconhecido para Laika Cooperação com Huawei no setor fotográfico. No entanto, agora parece que a parceria com o gigante chinês chegará ao fim, devido ao embargo norte-americano e à subsequente crise que afetou a empresa sediada em Shenzhen. Daí a ideia da Leica em busca de novas colaborações, até o anúncio de seu primeiro smartphone. Então, a casa alemã decidiu confiar na Sharp, uma empresa japonesa lançou o Sharp Aquos R6, um smartphone Android com ótimas especificações. O motivo pelo qual mencionamos o Sharp Aquos R6 é simples: o Leitz Phone 1 é, na verdade, uma cópia desse mesmo aparelho, analisado e com a marca Leica.