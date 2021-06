Detalhes sobre robôs, armas, temporadas e armadura de samurai de graça – Nerd4.life

aura infinita Ele voltou a se apresentar hoje no Xbox Showcase Extended, mas com o mesmo vídeo que já havia sido visto durante a E3 2021 e focado em multijogadorNo entanto, houve mais detalhes sobre esta situação da 343 Industries, especificamente no que diz respeito Robôs, armas, estações e armadura de samurai.

De acordo com os desenvolvedores, os bots executados porInteligência artificial Pode ser implementado em cada mapa do jogo, o que permite treinar intensamente em qualquer lugar e em diferentes situações, levando também em consideração que os bots podem ser modificados em termos de nível de dificuldade e equipamento.



Halo Infinite apresenta a armadura de Yoroi Samurai, que pode ser superada jogando a primeira temporada

As armas e equipamentos produzidos podem ser anexados a alguns itens ou itens de cenário, e também terão um arquivo redefinir cronômetro Ativo Permite que você veja precisamente quanto tempo resta para o objeto em questão aparecer.

Como também vimos no vídeo, diferentes veículos Eles podem ser usados ​​em mapas 4v4 e 12v12 Big Team Battle, com Pelicanos que podem mover veículos e lançá-los diretamente no campo de batalha.

Conforme relatado anteriormente, muitos são esperados Passe de batalha Progressivo no multiplayer Halo Infinite, que será proposto conforme as temporadas se seguem, mas não vai “terminar” e também pode ser resgatado nas temporadas subsequentes.

Quanto ao A primeira temporada, que será intitulado Heroes of Reach, também entre as recompensas está a armadura de samurai espartana que vimos no vídeo, chamada yorui samurai. Aparentemente, para obtê-lo, basta participar de diversos eventos para poder desbloqueá-lo, por isso será um bônus grátis para os jogadores. Além disso, não será um item que possa ser adquirido por meio de microtransações, mas apenas por meio do jogo.

Lembre-se de que o modo multijogador Halo Infinite será grátis para jogar E vimos em vídeo na E3 2021. Para mais informações, consulte a antevisão da notícia no multijogador E3 2021.