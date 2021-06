8 jogos serão removidos no final de junho

Após a festa das últimas semanas – que viu a adição de For Honor, Backbone e Darkest Dungeon no Xbox Game Pass, Além de 10 jogos da Bethesda adicionados na E3 2021 Notícias menos agradáveis ​​chegaram: Oito jogos serão removidos do catálogo no final do mês.

A Microsoft atualizou os aplicativos Xbox Game Pass em diferentes dispositivos para nos avisar que, a partir de 1º de julho, você não poderá jogar os seguintes títulos:

Outer Wilds (Xbox)

Monster Hunter World (Xbox)

Marvel vs Capcom Infinite (Xbox e PC)

Battle Chasers: Nightwar (Xbox e PC)

Soulcalibur 6 (Xbox)

O Messenger (Xbox e PC)

Mistover (PC)

Fora do Parque de Beisebol 21 (PC)

Se você estiver jogando algum dos títulos acima, sugerimos que se apresse para terminá-lo antes do prazo. Alternativamente, você pode aproveitar 20% de desconto para assinantes do Xbox Game Pass Quando você compra as versões completas, para torná-las suas permanentemente.

É sempre frustrante ver jogos saírem do catálogo e, felizmente, os próximos meses prometem ser memoráveis. Durante o Xbox & Bethesda Games Show na E3 2021, a Microsoft apresentou o jogo ben. 19 jogos chegando ao Xbox Game Pass em 2021. Tudo isso enquanto eu Atualizando Xbox Cloud Gaming, que em breve A série X dependerá de seus servidores.