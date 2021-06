“O suporte do Xbox One é como o suporte do PC de baixo nível” – Nerd4.life

Na E3 2021 a Microsoft revelou ao mundo Forza Horizon 5Playground Games, o novo jogo de direção. O simulador parece ter a mais alta qualidade gráfica, mas é claro que foi mostrado no Xbox Series X e em versões de PC superiores. Haverá problemas com as versões de suporte Xbox One? Os desenvolvedores explicam que não será esse o caso.

Especificamente, Mike Brown – Designer de D-Play Good Games – Ele explicou: “Acho que a necessidade de oferecer suporte ao Xbox One requer o mesmo esforço que para oferecer suporte a PCs de baixo custo.” A declaração veio de uma entrevista com o Eurogamer.net. Brown acrescentou que a equipe do Forza Horizon 5 está “convencida pela qualidade de todas as versões do jogo”.



Forza Horizon 5

No momento, estamos explorando detalhes de resolução e taxa de quadros no Xbox Series X Edition | S, com modo 60fps disponível em ambas as plataformas. No entanto, não sabemos que desempenho a equipe espera alcançar Xbox One Com Forza Horizon 5.

Também descobrimos os requisitos mínimos para a versão para PC, que são um pouco frouxos, talvez precisamente porque o Forza Horizon 5 foi projetado para rodar em boa qualidade mesmo no Xbox One.