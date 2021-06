A resolução cai para 512p no Xbox Series S, revela Digital Foundry – Nerd4.life

Digital Foundry Analyzed Metro Exodus Enhanced Edition Na versão Xbox Series X e. Xbox SE eles descobriram que este último vai além 512 p, para não sacrificar as taxas de quadros e o rastreamento de raios. Vamos ver todos os detalhes relacionados à análise da cabeça.

A Digital Foundry explica que Metro Exodus Enhanced Edition oferece os seguintes recursos no Xbox Series X: Sem efeito de mosaico, VRS 4x de primeiro nível (no máximo), traçado de raio (mas não reflexos). Comparado com a versão para PC, o Xbox Series X oferece configurações que são comparáveis ​​a uma mistura de “médio”, “alto” e “ultra”, dependendo do item a ser considerado. Basicamente, como esperado, é uma versão inferior do Ultra, mas ainda é de muito boa qualidade. Falando em resolução, o jogo deveria teoricamente ir entre 1080p e 2160p max: mas o teste descobre Resolução máxima em 1728p, sempre a 60 quadros por segundo.

Iniciou o “problema” Xbox S. Metro Exodus Enhanced Edition oferece 60 fps e traçado de raio, mas para fazer isso você tem que sacrificar a precisão. O último é dinâmico e oferece reconstrução temporária para melhorar a qualidade, mas ao apontar para 1080p, geralmente é 864p, com uma queda em áreas mais complexas de até 512p. Mesmo com a reconstrução, a qualidade da imagem sofre muito. Além disso, a distância de carregamento para objetos como pedras e grama é muito menor do que no Xbox Series X, então há um efeito pop mais nítido. A Digital Foundry afirma que um modo de 30fps teria sido útil para compensar as limitações gráficas, mas é possível que a 30fps haja problemas de traçado de raio.

Em algumas situações, embora muito raras, existem alguns problemas de desempenho, mas a versão aprimorada do Metro Exodus em geral mantém 60 quadros por segundo em uma base regular. Depois de encerrar a análise das versões Xbox Series X e Xbox Series S, o jornal diz que em breve lançará testes para a versão PS5.

Aqui está nossa análise do Metro Exodus Enhanced Edition.