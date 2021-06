O golpe desta vez é muito sério

Um convite falso para comprar uma bolsa cara da famosa marca Hermès. O WhatsApp se tornou um meio involuntário de um golpe três-zero.

Além do aplicativo de mensagens. O WhatsApp, ultimamente, tem tido que lidar com algumas questões que vão além de simples questões de privacidade (que já se mostraram bastante complexas). O mundo da fraude, como tem sido entendido há algum tempo, foi de alguma forma destruído na época da epidemia, Adaptação ao uso intenso de usuários da Internet Para qualquer operação, inclusive bancária. Use de alguma forma divulgar os riscos de diferentes tipos de fraude. O WhatsApp não foi salvo. Na verdade, o uso muito amplo desse aplicativo pelos usuários significa que ele se tornou um dos aplicativos mais propensos a trapaças.

O mais recente em ordem cronológica é particularmente sorrateiro. Uma mensagem que inclui uma marca de moda popular, mas para quem não é muito cuidadoso, pode esconder uma armadilha. O convite (falso) virá da HermesA marca de luxo conhecida por suas peças caras. O que por si só torna o “show” sugerido via WhatsApp suspeito. Uma proposta que, segundo os golpistas, comemora uma data importante na história da marca francesa.

LEIA TAMBÉM >>> O Whatsapp detém o destino dos usuários: o que acontece se cometermos um erro

WhatsApp, cuidado com os golpes (os novos): nunca clique em links suspeitos

E já estamos fora do caminho, pois em junho de 2021 não há aniversário atribuído à Hermès. Então, na carta, estamos falando de um presente bastante caro, uma bolsa pertencente à coleção Kelly, ou uma das peças mais valiosas da boutique, qual modelo Foi até desenvolvido na década de 1930 por Robert Dumas, que dirigiria a Hermès de 1951 a 1978. Um nome que diria muito para as estrelas de cinema ou aqueles que, como eles, ganham o suficiente para poder se aproximar de trabalhos semelhantes. Basta dizer que, num leilão em Hong Kong, uma bolsa foi vendida por mais de 300 mil euros.

Leia também >>> WhatsApp, revelamos o truque de usar o aplicativo sem internet

Suposições que levam à compreensão de como apresentar Kelly como um presente é, na verdade, completamente inatingível. Na respectiva mensagem, é convidado a clicar num link, para aceder ao procedimento de obtenção do ‘presente’ directamente a partir do WhatsApp. Hermes, no entanto, Ele não tem interesse em doar uma bolsa deste valor Isso deve ser o suficiente para mostrar que pode ser uma fraude. Também porque, depois de entrar no link, os golpistas pedem um depósito para despesas de envio. O dinheiro, é claro, desaparecerá no buraco negro. O conselho é sempre o mesmo: nunca clique em links suspeitos.