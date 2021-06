No mundo ilimitado dos smartphones Android, Atualizações de software Nunca falhe, embora Aqueles que estavam ontem Foram mais numerosos, até hoje não podemos reclamar: os co-produtores são SamsungE a oneplus e xiaomi E são muitos Publicidades No prato.

Samsung Galaxy A52 e Galaxy Tab S7 / S7 +: notícias sobre atualizações

Para variar, vamos começar Samsung: O fabricante sul-coreano alinhou a todos com o lançamento do primeiro Patch de segurança de junho de 2021 E eu não pago, esta nova atualização está sendo lançada rapidamente.

O último nome adicionado à lista é o nome popular e apreciado de médio porte Samsung Galaxy A52 (Aqui está Nossa revisão) O lançamento começou na Ucrânia e na região do Cáucaso e o dispositivo está recebendo a versão do firmware A525FXXS2AUE2. É relatado que existe um SMR (Versão de Manutenção de Segurança) para Junho de 2021A Samsung ainda não esclareceu o conteúdo, então não há detalhes a relatar.

A segunda atualização são dois tablets avançados muito bons, os da série Samsung Galaxy Tab S7. Neste caso, como pode ser visto na imagem mostrada, o arquivo OTA de entrada pesa 412 MB e carrega Patch de segurança A partir de Maio de 2021 Com versão de firmware T87 * XXU2BUE2 para Samsung Galaxy Tab S7 E T97 * XXU2BUE2 por Samsung Galaxy Tab S7 +. Como acontece com todos os dispositivos de marca atualizados anteriormente, também neste caso há melhorias no compartilhamento de arquivos via Quick Share.

OnePlus 9R: Notícias de atualização

Tornou-se mais interessante na companhia de irmãos mais velhos OnePlus 9 e OnePlus 9 ProE a OnePlus 9R Foi comercializado apenas na Índia, porém recebe algum suporte de software.

No fórum oficial do fabricante chinês, uma nova atualização acaba de ser anunciada, o que leva a OnePlus 9R Liberação OxygenOS 11.2.3.3. É uma atualização de patch trivial e, de fato, o changelog oficial diz:

Sistema Baixo consumo de energia em cenários específicos Os problemas conhecidos foram corrigidos para uma melhor experiência



Xiaomi Mi 11i e Xiaomi Mi 9 SE: notícias de atualizações

Apesar de pertencer a diferentes gerações e faixas de preço, “quase o topo de gama” Xiaomi Mi 11i E a velha carta Xiaomi Mi 9 SE Viajar como um casal em conexão com o upgrade desejado para Atualização MIUI 12.5.0.

Xiaomi Mi 11iO smartphone também chegou Na Itália Exatamente um mês atrás, não era nada mais do que uma reformulação da marca Redmi K40 Pro +No entanto, ele teve que esperar muito mais do que seu irmão gêmeo para receber este upate.

A nota feliz à margem desta espera prolongada é dupla: em primeiro lugar, o MIUI 12.5 já foi lançado na Europa; Em segundo lugar, não é a versão “Stable Beta” usual, mas uma verdadeira versão “estável”. Mais precisamente, o Xiaomi Mi 11i EEA – antes mesmo do modelo global – recebe construção V12.5.2.0.RKKEUXM. Além das muitas inovações gráficas e funcionais, também existem patches de segurança para Maio de 2021.

Xiaomi Mi 9 SE Foi um dos smartphones mais populares de sua geração, mas nunca teve um sucessor real, o que decepcionou os fãs dos smartphones compactos. Lançado com Android 9 Pie e MIUI 10, agora é o anterior melhor compra Atualizado para Atualização MIUI 12.5.0 Baseado no Android 11 globalmente. Especificamente, o modelo global já está recebendo construção V12.5.1.0.RFBMIXM É marcado como “estável”, enquanto o europeu ainda não é estável para V12.5.1.0.RFBEUXM Beta Estável para usuários Mi Pilot.

Como atualizar Samsung Galaxy A52, Galaxy Tab S7 / S7 +, OnePlus 9R, Xiaomi Mi 11i, Mi 9 SE

Nem todas as atualizações descritas (já) estão disponíveis na Europa. Em qualquer caso, você pode realizar uma pesquisa manual usando os seguintes caminhos:

na Samsung, “Configurações> Atualizações de software> Baixar e instalar“

para Xiaomi, “Configurações> Informações do sistema> Versão MIUI> Verificar atualizações“

por OnePlus, “Definições > Sistema > atualização do sistema“

Se você está procurando um novo smartphone Android, saiba que um arquivoAmazon Prime Day 2021 por nós, então pode valer a pena manter nossa página dedicada a Ofertas de smartphone.