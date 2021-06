Horizon Forbidden West, a tecnologia da água levou anos para ser desenvolvida – Nerd4.life

no Horizonte proibido oeste Haverá uma grande área dedicada aÁgua, uma vez que uma das principais inovações neste capítulo é especificamente a apresentação deste item como uma configuração potencial que Aloy poderia explorar em profundidade, um recurso que aparentemente requer anos de desenvolvimento.

Para relatar isso é Diretor Mathijs de Jonge Por Guerrilla Games, que em uma entrevista à GQ se concentrou exatamente neste: “Nossos engenheiros passaram um tempo incrível desenvolvendo o show de água e ondas”, ele explicou, “talvez eles tenham passado alguns anos neste aspecto”.



O horizonte é proibido a oeste, o rendimento da água desempenha um papel especial

Além da tecnologia por trás da produtividade da água, muito cuidado também foi tomado na criação fundos, com base nas ruínas submersas de ervas marinhas de São Francisco. Tudo isso serve para dar uma impressão especial a Horizon Forbidden West, que encontra um item especial nas seções subaquáticas.

Eu posso finalmente morrer nadar debaixo d’água No novo capítulo, que define uma série de novas situações de jogo, também apresenta desafios adicionais, como inimigos de água e missões que serão realizadas parcialmente sob o mar. Alguns deles também foram mostrados durante o recente estado do jogo em Horizon Forbidden West, e fiquei particularmente impressionado com a qualidade gráfica.

Quanto ao resto, estamos aguardando uma data de lançamento para Horizon Forbidden West, que Hermann Holst disse que não poderia confirmar um lançamento em 2021 agora, mesmo que esse fosse o objetivo. Também foi revelado que ele rodará no PS5 a 60fps com modo de desempenho.