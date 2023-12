Nosso planeta é vasto e infinito, e ainda existem áreas em estudo. Por exemplo, onde está localizado o lugar mais seco da Terra? Vamos descobrir juntos.

Nosso lindo planeta continua a ser objeto de estudo e pesquisa de cientistas todos os dias. Que estuda suas mudanças, formação e origens. Por exemplo, se quisermos selecionar uma área muito árida, é apenas um lugar. Você sabe onde ele está? Nós vamos te contar.

O lugar mais seco da Terra está localizado aqui

Se perguntarmos qual é o lugar mais seco da Terra, muitos de nós responderemos instintivamente que é o deserto. É fácil pensar assim, considerando que geralmente é um lugar quente e chove muito pouco As temperaturas mudam repentinamente do dia para a noite.

Na verdade, existe pelo menos um outro lugar que é ainda mais seco que o Saara e está localizado em latitudes completamente diferentes. Acima de tudo, você ficará surpreso ao saber que as temperaturas são incrivelmente diferentes, muito frias, até abaixo de zero.

São desertos frios, que você sempre encontrará cobertos de gelo ou neve. Claro que a mais famosa nesse sentido é a Antártida, mas esta região não é das mais secas. Na verdade, teremos que ir para Vales Secos de McMurdo Para descobrir isso. Uma região incrivelmente fria que muitos cientistas compararam frequentemente a Marte. São basicamente três vales que cobrem uma área de 200 km. Eles são chamados de Taylor Valley, Victoria Valley e Wright Valley.

Vales Secos de McMurdo

É encontrado na Antártica e foi descoberto pela primeira vez em 1903 por um explorador Roberto Scott. Eles foram identificados especificamente nas Montanhas Transantárticas, perto da Base McMord, de propriedade dos EUA, daí o nome.

Secar em que sentido? Basta dizer que a temperatura aqui permanece o ano todo Entre -15°C e -30°C. Acima de tudo, é uma área incrivelmente úmida. É impossível encontrar precipitação aqui; na verdade, o único gelo que você pode encontrar vem das geleiras alpinas nas montanhas que cercam a área. A formação e sobrevivência dos Vales McMurdo dependem de uma peculiaridade chamada Planalto Antártico, ou, para usar um termo mais técnico, Planalto. Ele está localizado a uma altitude de 3.000 metros acima do nível do mar e é uma enorme camada de gelo com ar extremamente frio acima. Ar que desce devido ao efeito da gravidade.

Isto, por sua vez, permite a formação de alguns ventos que sopram e atingem as zonas costeiras. No inverno eles podem até atingir velocidade 300 quilômetros por horaPraticamente como se estivéssemos passando por um furacão. É seco e muitas vezes obscurecido pelas Montanhas Transantárticas, que formam uma espécie de barreira.

Mas como você mora aqui? É natural que estas áreas estejam desprovidas de vida devido às duras condições que enfrentam. Os cientistas só conseguiram encontrar uma grande concentração de células, Aproximadamente 1-10 milhões de células. Uma série de microrganismos podem ser rastreados em lagos, especialmente os subterrâneos e salinos. Mais adequado para hospedar vida microbiana. É justamente por esta condição que esta região é comparada a Marte.